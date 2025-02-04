Приголомшливо смачне вівсяне печиво з бананом: можна тим, хто на дієті

Шукаєте швидкий рецепт смаколика, який можуть собі дозволити ті, хто на дієті? Тоді це вівсяне бананове печиво стане ідеальним вибором. Ніжне та ароматне печиво з натуральними підсолоджувачами, насичене клітковиною, є чудовою альтернативою традиційним солодощам, пише poprostupycha.com.pl.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

1 банан (середнього розміру)

160 г вівсяних пластівців

РЕКЛАМА

80 г пшеничного борошна



40 г розтопленого масла або олії

2 столові ложки рідкого меду

РЕКЛАМА

за бажанням 2 столові ложки арахісового масла

за бажанням 1/3 чайної ложки кориці

1 велике яйце

РЕКЛАМА

½ чайної ложки розпушувача

Приготування

Банан розімніть виделкою. Покладіть в миску вівсяні пластівці, борошно, яйце й розпушувач, розтоплене та охолоджене масло або олію, рідкий мед. Можна також додати арахісове масло й корицю, але це необов’язкові інгредієнти. Якщо хочете, також додайте столову ложку сушеної журавлини. Додаємо розтертий банан. Перемішуємо все ложкою.

Тісто вийде досить липким і густим. Злегка змочіть руки водою. З тіста руками формуємо кульки (трохи приплющуємо їх зверху). Потім рівномірно викладаємо печиво на деко, застелене папером для випічки. Випікати близько 15 хвилин при 190 градусах.

Зберігати вівсяне бананове печиво можна в герметичному контейнері до 5−7 днів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як швидко приготувати неймовірно смачне печиво без борошна та масла.

71

Читайте нас у Facebook