Печиво з малиновим джемом: бюджетний рецепт, з яким впорається кожна господиня

Ви не уявляєте, як це смачно. Не дивлячись на те, що печиво готується без цукру та яєць, з самих простих інгредієнтів. М'яке, ароматне, таке точно не купити в магазині. Найголовніше, що малиновий джем можна замінити на будь-яке варення чи повидло за смаком. Кожного разу ваше печиво буде виглядати інакше та матиме новий смак. І ніякого міксера — весь процес замісу тіста за допомогою ложки. Формування взагалі без скалки, руками, пояснює фудблогерка Марина Гармаш.

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Потрібно: 350 г малинового джему,

1 п. ванільного цукру,

80 мл олії,

400 г борошна

2 ч. л. розпушувача,

1 — 2 ст. л. цукру за бажанням

Приготування:

До джему додайте ванільний цукор, олію. Перемішайте. Поступово введіть борошно з розпушувачем. Краще по стакану: ввели стакан перемішали, його потрібно небагато. Все залежить від густини джему чи варення. Вологими руками сформуйте кульки. На деко застеліть фольгу.

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Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 -190 градусів приблизно 18 -20 хвилин. Вийміть противень з духовки, але одразу печиво не знімайте, дайте злегка охолонути. Вихід з цієї порції 21 штука.

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