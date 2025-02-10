Кекс «Ніжність» з загадковим смаком: Наталія Калніна поділилася рецептом справжнього кулінарного шедевра

Кулінарка Наталя Калніна, яка запропонувала на День святого Валентина приготувати салат «Коханка», поділилася рецептом смачної випічки.

За її словами, кекс «Ніжність» — це справжній кулінарний шедевр.

ВІДЕО ДНЯ

«Я обожнюю випічку з черемшиною, її тонкий, трохи терпкуватий аромат і неповторний смак просто зводять мене з розуму! Якщо ви ще не пробували випічку з черемшиною, я настійно рекомендую вам виправити це», — закликала кулінарка.

Інгредієнти:

Борошно — 170г

Розпушувач — 1 год л

Сіль — 1/3 ч. л

Черемшина мелена — 50 г

Молоко — 50 мл

Мед — 50 г

Сметана — 80 г

Вершкове масло або маргарин — 120 г

Цукор — 150г

Яйця — 2 шт

РЕКЛАМА

Для глазурі:

Шоколад — 100г

Молоко — 50 мл

Черемха мелена — 2 ст л

Приготування:

РЕКЛАМА

Черемшину потрібно залити гарячим молоком, щоб вона більше розкрила свій смак. Далі збити масло та яйця.

До черемшини додати сметану, мед й перемішати. Потім додати збите масло з яйцями, борошно та розпушувач, перемішати.

РЕКЛАМА

Форму змастити маслом. Випікати при температурі 180 градусів 15 хвилин та ще 30 хвилин при температурі 160 градусів.

Приготувати глазур з шоколаду, молока та меленої черемшини. Полити кекс глазурю.

Ще одна відома кулінарка Alina FooDee запропонувала рецепт своєї улюбленої випічки — бюджетного бісквітного печива за 15 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт святкового торта «Валентина», який можна приготувати до Дня закоханих.

114

Читайте нас у Facebook