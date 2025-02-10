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Кекс «Ніжність» з загадковим смаком: Наталія Калніна поділилася рецептом справжнього кулінарного шедевра

10:54 10 лютого 2025
Кекс з черемшиною, фото скріншот відео

Кулінарка Наталя Калніна, яка запропонувала на День святого Валентина приготувати салат «Коханка», поділилася рецептом смачної випічки.

За її словами, кекс «Ніжність» — це справжній кулінарний шедевр.

«Я обожнюю випічку з черемшиною, її тонкий, трохи терпкуватий аромат і неповторний смак просто зводять мене з розуму! Якщо ви ще не пробували випічку з черемшиною, я настійно рекомендую вам виправити це», — закликала кулінарка.

Інгредієнти:
Борошно — 170г
Розпушувач — 1 год л
Сіль — 1/3 ч. л
Черемшина мелена — 50 г
Молоко — 50 мл
Мед — 50 г
Сметана — 80 г
Вершкове масло або маргарин — 120 г
Цукор — 150г
Яйця — 2 шт

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Для глазурі:
Шоколад — 100г
Молоко — 50 мл
Черемха мелена — 2 ст л

Приготування:

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Черемшину потрібно залити гарячим молоком, щоб вона більше розкрила свій смак. Далі збити масло та яйця.

До черемшини додати сметану, мед й перемішати. Потім додати збите масло з яйцями, борошно та розпушувач, перемішати.

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Форму змастити маслом. Випікати при температурі 180 градусів 15 хвилин та ще 30 хвилин при температурі 160 градусів.

Приготувати глазур з шоколаду, молока та меленої черемшини. Полити кекс глазурю.

Ще одна відома кулінарка Alina FooDee запропонувала рецепт своєї улюбленої випічки — бюджетного бісквітного печива за 15 хвилин.

Також нагадаємо про рецепт святкового торта «Валентина», який можна приготувати до Дня закоханих.

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