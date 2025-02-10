Намазка з оселедця: смачно так, що не відірватися
Оселедцевий смак — один з найяскравіших. Оселедець можна використовувати для приготування салатів, а також різноманітних намазок, наприклад, форшмаку. Тост з намазкою доречний і у будні, і у свята. Приготувати такий смаколик досить просто, що для багатьох важливо. Така намазка не тільки смачна, а й ситна. Рецептом оселедцевої намазки поділилася кулінарка Елла Іванова.
— Приготуємо чудову намазку з оселедця, — каже Елла Іванова. — Готуючи, обов'язково куштуйте, щоб довести смак до досконалості. Тости з оселедцевою намазкою такі смачні, що не відірватися. Подавайте їх, креативно декорувавши, як у ресторані. І ті, кого ними пригощаєте, будуть у захваті.
Оселедцева намазка
1 оселедець (філе)
2 варені яйця
Половина зеленого яблука
50 г вершкового масла
1 червона цибулина
Зелень
Нарізаємо дрібно філе оселедця, білок яєць, яблуко та з'єднуємо з вершковим маслом. Викладаємо намазку на скибочку свіжого хліба.
Доповнюємо кільцями червоної цибулі, маринованими в суміші солі, цукру, фруктового оцту та олії, і натертим на тертку жовтком. Прикрашаємо зеленню.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати пряний оселедець, який ідеально смакуватиме з картоплею в мундирах.
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Фото Елли Іванової103
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