Пряний оселедець: ідеально смакуватиме до картоплі у мундирах

Оселедці зі спеціями не тільки смачні, але й дуже прості у приготуванні. Рецепт містить різні спеції, але їх можна замінити готовою сумішшю. Страва вам точно сподобається, і ви не раз повертатиметесь до неї, пише авторський кулінарний сайт aniagotuje. Пропонуємо також рецепт естонської закуски з оселедцем.

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Інгредієнти філе оселедця — 500 г

ріпакова або лляна олії — 100 мл

цибуля шалот — 100 г

рідкий мед — 1 плоска чайна ложка

французька гірчиця — 20 г

лавровий лист — 2 шт.

перець у зернах — 1 плоска чайна ложка

мелена кориця — 1 чайна ложка

гвоздика — 6 шт.

насіння анісу — 1 «зірка»

кардамон — 4 шт.

Приготування:

Найкращі оселедцеві страви зазвичай отримують з молодого оселедця, який ще не нерестився. Однак купити матіас досить складно, тому що вони не всім по кишені та не завжди бувають у місцевих магазинах. Тому можна сміливо вибирати класичне філе оселедця в розсолі або в олії. Варто заздалегідь замочити солоні оселедці в холодній воді або молоці і перевірити, чи ідеально вони солоні (як ви їх любите). Оселедець (від олії або зайвої солі) обсушіть паперовим рушником і наріжте шматочками довжиною близько 2,5 см.

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Очистіть близько 100 грамів (бажано маленьких) цибулин шалот і розріжте їх уздовж навпіл, або тонкими скибочками, або кільцями. У миску налийте 100 мл (або трохи більше) реп’яхової олії або делікатного лляного масла (або навпіл). Додайте плоску чайну ложку рідкого меду. Також до інгредієнтів додайте 20 г (приблизно дві столові ложки) французької гірчиці. Нарешті додайте лаврові листки і зерна духмяного перцю. Після чого додайте решту спецій.

Все акуратно, але ретельно перемішайте і перекладіть у велику банку або інший скляний посуд, який щільно закривається. Гострі оселедці зберігати в холодильнику. Найкраще вони смакують не раніше ніж через два дні після приготування. При правильному зберіганні вони залишатимуться свіжими та матимуть дедалі інтенсивніший смак протягом двох тижнів після приготування.

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Нагадаємо рецепт польського салату «оселедець під периною».

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