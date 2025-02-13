Берінчика звинуватили у расизмі перед чемпіонським боєм у США: в українця «алібі» (відео)

Українського чемпіона світу з боксу у легкій вазі 36-річного Дениса Берінчика (19 перемог, 9 з них — нокаутом), який у ніч на суботу, 15 лютого, проведе перший захист титулу WBO у бою проти 25-річного американця Кейшона Девіса (12 перемог, 8 з них — нокаутом), звинуватили у расизмі .

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На пресконференції перед поєдинком у Нью-Йорку опонент українця заявив, що той надіслав йому банани та кавун, опублікувавши фото коробки і записки.

«Я хочу звернути увагу на те, що ця людина приїхала до Америки, щоб подарувати мені банани та кавун із запискою, — заявив Кейшон Девіс. — Це непрофесіонально, і я вважаю, що це расизм. Тепер цей бій став для мене ще особистішим.

Ви всі чули, що я сказав — ця людина принесла коробку бананів та кавун. Він привіз коробку бананів і кавун до Америки, щоб доправити їх у мій номер, принести до мого номера, і я сприйняв це як расизм. Тож у мене є для нього відповідь".

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Берінчик заявив, що не має до «подарунку» жодного стосунку.

«Хочу сказати, що я не говорю англійською і тим паче не пишу. Я бачив його пост в Instagram, не маю нічого особистого щодо нього», — запевнив Денис.

До речі, в інтерв'ю FightHype Кейшон начебто визнає, що коробку міг надіслати хтось інший: «Покоївка принесла в номер. Мене там не було. Прийшов, відчинив. Усередині була записка, банани та кавун. Можу впевнено сказати, що записку написав не американець. Чому вважаю, що то був Берінчик? Наприкінці записки він назвав мене „бізнесвумен“. Так само, як і на пресконференції».

До речі, під час дуелі поглядів після спілкування з пресою Кейшон раз-по-раз кричав українцю «Я тебе в**бу!», а на довершення спробував відібрати у Дениса чемпіонський пояс. Довелося втрутитися охоронцям, які відвели американця від Берінчика.

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Нагадаємо, що віцечемпіон Олімпійських ігор Денис Берінчик завоював титул, перемігши в травні минулого року мексиканця Емануеля Наваррете, а Кейшон Девіс у своєму останньому бою в листопаді 2024-го нокаутував у другому раунді аргентинця Густаво Лемоса.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний Олександр Усик назвав свого наступного суперника та зізнався, коли завершить кар'єру.

Фото X Top Rank Boxing

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