Дивовижні сердечка до Дня святого Валентина: готуються просто — всього з трьох інгредієнтів
І ось День святого Валентина вже на порозі. І якщо ви розумієте, що підготуватися не встигли, не біда. Не все втрачено, якщо у вас є згущене молоко і желатин. Так, цього достатньо, щоб приготувати ніжний десерт мрії — молочний мармелад. Ну, а вода має бути, звісно, теж — це само собою зрозуміло.
Так, і ще — формочки у вигляді сердечок.
Рецепт кулінарки Елли Іванової простий і швидкий у втіленні.
- Щоб отримати рожевий колір, за бажанням можна додати відповідний харчовий барвник, — каже Елла Іванова. — Але можна й не додавати. Тоді сердечка вийдуть білі — і це теж красиво. Під час подачі ласощі можна прикрасити яскравими ягодами та свіжою м'ятою.
Молочний мармелад
- 120 г згущеного молока
- 11 г желатину
- 50 г води
Желатин з'єднати з водою і розмішати. Нехай набухає. Потім з'єднати зі згущеним молоком і підігріти, помішуючи, але не кип'ятити в жодному разі.
Однорідну масу розлити по формах. Коли охолоне, помістити в холодильник до повного застигання.
І смачного!
Нагадаємо рецепт домашнього згущеного молока, яке знадобиться вам для приготування цього молочного мармеладу.
Фото з альбому Елли Іванової23
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