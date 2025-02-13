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Книга рецептів

Дивовижні сердечка до Дня святого Валентина: готуються просто — всього з трьох інгредієнтів

22:00 13 лютого 2025
Молочний мармелад

І ось День святого Валентина вже на порозі. І якщо ви розумієте, що підготуватися не встигли, не біда. Не все втрачено, якщо у вас є згущене молоко і желатин. Так, цього достатньо, щоб приготувати ніжний десерт мрії — молочний мармелад. Ну, а вода має бути, звісно, теж — це само собою зрозуміло.

Так, і ще — формочки у вигляді сердечок.

Рецепт кулінарки Елли Іванової простий і швидкий у втіленні.

- Щоб отримати рожевий колір, за бажанням можна додати відповідний харчовий барвник, — каже Елла Іванова. — Але можна й не додавати. Тоді сердечка вийдуть білі — і це теж красиво. Під час подачі ласощі можна прикрасити яскравими ягодами та свіжою м'ятою.

Молочний мармелад

  • 120 г згущеного молока
  • 11 г желатину
  • 50 г води

Желатин з'єднати з водою і розмішати. Нехай набухає. Потім з'єднати зі згущеним молоком і підігріти, помішуючи, але не кип'ятити в жодному разі.

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Однорідну масу розлити по формах. Коли охолоне, помістити в холодильник до повного застигання.

І смачного!

Нагадаємо рецепт домашнього згущеного молока, яке знадобиться вам для приготування цього молочного мармеладу.

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Фото з альбому Елли Іванової

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