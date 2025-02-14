«Мені буде дуже цікаво»: президент Литви про розмову Трампа і путіна

Мир в Україні має бути стабільним і стійким, щоб агресор не мав бажання знову напасти на Україну чи зазіхати на іншу країну. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа. Він додав, що очікує дзвінка від президента України Володимира Зеленського, під час якого він обговорить позицію США щодо миру в Україні, пише видання LRT.

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«Важливо, щоб не було жодних поступок росії-агресорці. У світі нічого не змінилося. Агресор залишився агресором, жертва залишилася атакованою стороною. Це не можна забувати й викреслювати зі столу. США для нас, безсумнівно, дуже важливий партнер, ми зробимо все, щоб Європа була готова на рівних брати участь у зміцненні своєї безпеки, але щоб це сталося швидше, потрібна політична воля», — оцінив президент розмову Трампа і путіна.

Науседа підкреслив, що для реалізації завдань збільшення фінансування оборони та модернізації збройних сил в рамках НАТО необхідно більше політичної волі та єдності у прийнятті рішень. За словами президента, важливо, щоб це відбувалося не через декларації, а через реальну роботу.

Литовський лідер додав, що чекає дзвінка від Зеленського:

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«Мені буде дуже цікаво почути його оцінку ситуації після розмови з президентом Трампом. Поговорім про те, що ми можемо зробити краще в майбутньому».

За його словами, до тих пір, поки не будуть створені умови для сталого миру, краще не шукати мирної угоди силою, а слід продовжувати переговорний процес.

Гітанас Науседа також відповів на неодноразові вимоги росії вивести війська НАТО зі Східної Європи. Президент зазначив, що ніхто не повинен висувати НАТО жодних ультиматумів.

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«Перш за все, треба домовитися про мир в Україні, причому так, щоб не було жодної спокуси перевірити спроможність НАТО як організації», — підкреслив президент.

Нагадаємо, у США засудили очільника Пентагону за слова, що Україні не світить НАТО.

Тим часом перша країна НАТО заявила, що готова захищати Україну.

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