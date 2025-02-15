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Зимовий чай з обліпихи: насолода і користь в кожному ковтку

20:09 15 лютого 2025
чай з обліпихи

Чай з обліпихи, відомої своїми корисними властивостями, дуже смачний. Він багатий на вітаміни й особливо потрібний для нашого організму в сезон простуд. Можна робити такий чай з ягідками в цукрі, чи з замороженими, додавши мед. Не заливайте його окропом, тільки гарячою водою, щоб зберегти вітаміни. Обліпиха чудова поєднується з яблуком, апельсином, прянощами, тому можна сміливо додавати їх, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Потрібно:

  • 2 ч. л. ягід обліпихи в цукрі,
  • 250 мл гарячої води

Приготування:

В стакан додайте ягідки з цукром, залийте гарячою водою, перемішайте. Чудовий, ароматний чай готовий.

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Якщо ж робите з замороженими ягодами, то дайте їм трошки розморозитися. Додайте цукор чи мед до свого смаку та злегка протріть ягоди. Залийте гарячою водою. На стакан (250 мл) гарячої води потрібно 1 — 2 ст. л. ягід замороженої обліпихи, 1 ст. л. меду (чи цукру).

А до чаю приготуйте шоколадно-карамельний торт «Снікерс» за рецептом Тетяни Литвинової.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт ідеального десерту для тих, хто хоче зберегти струнку фігуру, — чіа-пудинг з бананом та арахісовою пастою.

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