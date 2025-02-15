Після того, як відома фудблогерка Ольга Матвій розповіла, як приготувати сало в духовці, популярний кулінарний ресурс «Шуба» поділився секретом приготування запеченого сала по-корейськи. Секрет його смаку — в маринаді з місо-пасти, часнику, імбиру та інших цікавих інгредієнтів.

ВІДЕО ДНЯ

Так, щоб запечене сало по-корейськи (самгюпсаль) мало яскравий смак, його потрібно спочатку добряче натерти сумішшю спецій, часнику, імбиру. Це так зване сухе маринування.

«А вже після цього відправити в мультиварку, де воно набуде необхідної текстури. Якщо ви хочете, щоб запечене сало по-корейськи мало автентичний смак, використовуйте для маринування ферментовану соєву пасту твенджан разом з іншими інгредієнтами. Достатньо однієї столової ложки», — йдеться у повідомленні кулінарного ресурсу.

Інгредієнти (6 порцій):

РЕКЛАМА

Основні

Свиняча грудинка — 1.2 кг

Цибуля жовта ріпчаста — 1 шт.

Приправа до мʼяса — за смаком

Зубки часнику — 4 шт.

Імбир тертий — 20 г

Сіль — 2 ч. л.

Паста місо соєва — 1 ст. л.

Перець чорний мелений — 0.25 ч. л.

Для соусу

РЕКЛАМА

Соус соєвий — 2 ст. л.

Вино біле сухе — 2 ст. л.

Цукор — 1 ст. л.

Для декору

Зелена цибуля — 3 шт.

Спосіб приготування:

РЕКЛАМА

Спочатку треба змішати всі інгредієнти для маринаду. Для цього треба почистити і подрібнити часник. Потім додати до нього тертий імбир, приправу до м’яса, сіль, соєву пасту, чорний перець і добре перемішати.

Далі треба підготувати решту інгредієнтів. Для цього треба розрізати почищену цибулину навпіл, кожну половинку нарізати великими скибочками та покласти їх на дно мультиварки в один шар. В мультиварку треба додати ½ склянки води (або завареної кави). Грудинку треба натерти приготовленим маринадом. Її треба покласти поверх цибулі. Готувати на великій потужності протягом 3−4 годин, поки свинина не досягне бажаної м’якості. На слабкій потужності треба готувати 5−6 годин.

Наступним кроком буде приготування соусу. Для цього треба змішати соєвий соус, сухе вино і бульйон з грудинки у сковороді (4 ст. л.) та довести до кипіння на середньому вогні. Замість сухого білого вина можна використати рисове вино. Використовуючи кухонні щипці, треба перекласти грудинку в сковороду та обсмажити, поки м’ясо злегка не карамелізується — хвилину чи дві з кожного боку. Важливо не підпалити соус.

Після цього запечене сало сало треба перекласти на обробну дошку та тонко нарізати поперек. Подавати краще з тонко нарізаною зеленою цибулею або салатом і корейською соєвою пастою самджанг. М’ясо треба полити соусом.

Щоб приготувати зелену цибулю треба розрізати кожне перо зеленої цибулі на шматочки завдовжки близько 10 см. Далі треба розрізати кожен шматочок вздовж якомога тонше. Потім треба замочити нарізану зелену цибулю в холодній воді на 5−10 хвилин, щоб видалити з неї трохи гостроти, і дати стекти воді. Потім можна полити кунжутною олією, посипати меленим гострим перцем і насінням кунжуту.

Як писали «ФАКТИ», раніше кулінар Олег Сизоненко також поділився рецептом приготування смачного сала.

79

Читайте нас у Facebook