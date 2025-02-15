Дуже смачний салат із броколі: сподобається з першої ложки

Легкий смачний салат — це гарна ідея для вечері та важливий додаток до святкового столу. Для салату вибирайте інгредієнти на свій смак і проявляйте творчі здібності. Також можна скористатися рецептами кулінарів, які перевірили ці рецепти на практиці. Одним із таких поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

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— Думаю, що цей салат сподобається вам із першої ложки, — каже Елла Іванова.

Салат із броколі Відварена в підсоленій воді капуста броколі

1 свіжий огірочок

Білок 3 відварених яєць

Зелень — на свій смак Для заправки: РЕКЛАМА 150 г йогурту

Сіль

Перець

Гірчиця

3 варені жовтки

Поріжте на тонкі слайси свіжий огірок, додайте подрібнену зелень і відварений яєчний білок, а також відварену в підсоленій воді капусту броколі (її відразу після варіння потрібно опустити в крижану воду для збереження кольору).

Приготуйте заправку, з'єднавши йогурт із подрібненими жовтками, гірчицею, сіллю та перцем. Заправити салат.

І смачного!

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Раніше кулінарка Лілія Цвіт поділилася рецептом справжнього українського сніданку — панкейки з «родзинкою».

А для любителів намазок радимо приготувати паштет із копченої скумбрії за п'ять хвилин.

Фото з альбому Елли Іванової

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