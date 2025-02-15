Дуже смачний салат із броколі: сподобається з першої ложки
Легкий смачний салат — це гарна ідея для вечері та важливий додаток до святкового столу. Для салату вибирайте інгредієнти на свій смак і проявляйте творчі здібності. Також можна скористатися рецептами кулінарів, які перевірили ці рецепти на практиці. Одним із таких поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Думаю, що цей салат сподобається вам із першої ложки, — каже Елла Іванова.
Салат із броколі
- Відварена в підсоленій воді капуста броколі
- 1 свіжий огірочок
- Білок 3 відварених яєць
- Зелень — на свій смак
Для заправки:
- 150 г йогурту
- Сіль
- Перець
- Гірчиця
- 3 варені жовтки
Поріжте на тонкі слайси свіжий огірок, додайте подрібнену зелень і відварений яєчний білок, а також відварену в підсоленій воді капусту броколі (її відразу після варіння потрібно опустити в крижану воду для збереження кольору).
Приготуйте заправку, з'єднавши йогурт із подрібненими жовтками, гірчицею, сіллю та перцем. Заправити салат.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової55
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