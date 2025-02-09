Салат із зернами граната і буряком: яскравий, смачний та дуже корисний
Готувати салати — справжнє задоволення для тих, хто любить творчість. Хоча це стосується й інших страв. Готуйте у гарному настрої. Прекрасна ідея — увімкнути улюблену музику.
Подавайте страви естетично. Це додасть вам та вашим близьким позитивних емоцій. До того ж привчить дітей у сім'ї цінувати красу, а це також дуже важливо.
Рецептом незвичайного салату із зернами граната та буряком поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Приготуємо смачний салат із простих інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Буряк у поєднанні з гранатом — це незвично. І, до речі, дуже ефектно! Якщо ви не любите зерна граната, додайте в салат трохи свіжого соку для смаку.
Буряковий салат із зернами гранату
- 1 сирий буряк
- 1 гранат
- 1 червона цибулина
- Зелень
- 2 столові ложки рослинної олії
- Сіль
- Перець
- 1 чайна ложка фруктового оцту
Сирий буряк натерти на тертці, додати зерна граната, червону цибулю та подрібнену улюблену зелень. Посолити та поперчити. Заправити олією і фруктовим оцтом.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової37
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