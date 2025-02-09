41.13 / 41.68 42.98 / 43.62
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Салат із зернами граната і буряком: яскравий, смачний та дуже корисний

21:59 9 лютого 2025
Салат із зернами гранату та буряком

Готувати салати — справжнє задоволення для тих, хто любить творчість. Хоча це стосується й інших страв. Готуйте у гарному настрої. Прекрасна ідея — увімкнути улюблену музику.

Подавайте страви естетично. Це додасть вам та вашим близьким позитивних емоцій. До того ж привчить дітей у сім'ї цінувати красу, а це також дуже важливо.

Рецептом незвичайного салату із зернами граната та буряком поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Приготуємо смачний салат із простих інгредієнтів, — каже Елла Іванова. — Буряк у поєднанні з гранатом — це незвично. І, до речі, дуже ефектно! Якщо ви не любите зерна граната, додайте в салат трохи свіжого соку для смаку.

Буряковий салат із зернами гранату

РЕКЛАМА
  • 1 сирий буряк
  • 1 гранат
  • 1 червона цибулина
  • Зелень
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • Сіль
  • Перець
  • 1 чайна ложка фруктового оцту

Сирий буряк натерти на тертці, додати зерна граната, червону цибулю та подрібнену улюблену зелень. Посолити та поперчити. Заправити олією і фруктовим оцтом.

І смачного!

РЕКЛАМА

Раніше кулінарка Марина Гармаш поділилася рецептом печива «Солодка магія», а фудблогерка Alina FooDee розповіла, як приготувати бюджетне бісквітне печиво за 15 хвилин.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

37

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Замок Пугачової і Галкіна

Чужа нерухомість не дає спокою: музичний критик Сосєдов виступив з «пропозицією» щодо підмосковного замку Пугачової

Салат із пекінської капусти

Салат із пекінської капусти: ідеальна вечеря для тих, хто слідкує за талією

Меган Маркл

Несподіваний поворот: Меган Маркл отримала новий «титул» від палацу

принц Гаррі

Принц Гаррі виїхав зі США до Канади: минуле переслідує його

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту