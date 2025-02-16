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Світ

Не можна втрачати часу: Туск виступив з заявою щодо війни в Україні

18:24 16 лютого 2025
Дональд Туск

Європі на фоні перемовин Трампа з путіним потрібно терміново розробити власний план дій щодо війни України. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

«Європі терміново потрібен власний план дій щодо України та нашої безпеки, інакше наше майбутнє вирішуватимуть інші глобальні гравці. Не обов’язково відповідно до наших власних інтересів. Цей план треба підготувати зараз. Часу не можна втрачати», — написав він у соцмережі X.

Західні ЗМІ зазначають, що європейські країни дедалі більше переживають, що президент США Дональд Трамп може усунути їх від переговорів щодо України. Й разом з тим вимагатиме фінансування післявоєнної відбудови країни та відправлення туди миротворців.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції висловив ідею створити спільні Збройні сили Європи за участі української армії. 14 лютого під час свого виступу на конференції у Мюнхені віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що «адміністрація Дональда Трампа стурбована європейською безпекою». За його словами, Європа «не поділяє спільні зі США демократичні цінності».

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Раніше прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас порівняв перемовини Трампа й путіна з копняком під зад Європі.

А впливовий депутат Бундестагу Йоганн Вадефул назвав стратегічну помилку Заходу у підтримці України.

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