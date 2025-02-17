Ніколи не нагрівайте це у мікрохвильовій печі: можуть бути неприємні наслідки

Мікрохвильова піч є одним з найзручніших способів швидко розігріти їжу, але не всі продукти і матеріали підходять для використання в цьому пристрої. Деякі з них можуть втратити поживну цінність, виділяти токсичні речовини або навіть вибухнути або спричинити пожежу. Щоб уникнути неприємних сюрпризів, варто знати, що не можна класти в мікрохвильовку, пише onet.

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Яйця в шкаралупі — накопичення пари всередині яйця може спричинити його вибух та розбризкування гарячого вмісту по всій мікрохвильовій печі.

Виноград і фрукти з тонкою шкіркою — можуть спалахнути або вибухнути під впливом мікрохвиль, що може навіть пошкодити пристрій.

Грудне молоко та дитячі суміші — мікрохвильова піч викликає нерівномірне нагрівання, що може призвести до опіків вашої дитини. Високі температури також можуть знищити цінні поживні речовини.

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Олія та жирна їжа — олія не нагрівається рівномірно в мікрохвильовій печі, що може призвести до перегріву та задимлення або навіть займання.

Рис і картопля — якщо вони зберігаються при кімнатній температурі, розігрівання їх у мікрохвильовій печі може сприяти розвитку бактерій, які викликають харчове отруєння.

Небезпека може бути не лише від деякі харчові продукти, але й матеріали, в яких ми їх нагріваємо. Металевий посуд та алюмінієва фольга — метал відбиває мікрохвильові хвилі, що може спричинити іскри та, у крайніх випадках, призвести до пожежі.

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Пластикові контейнери, не призначені для використання в мікрохвильовій печі — під впливом високих температур вони можуть виділяти токсичні речовини, такі як бісфенол А (BPA), які потім можуть переходити в їжу. Паперові пакети та одноразова упаковка — можуть містити хімічні речовини, які руйнуються в мікрохвильовій печі та потрапляють у їжу. Крім того, деякі можуть спалахнути.

Чашки з пінополістиролу — незважаючи на те, що це зручно, розігрівання їжі в них може призвести до виділення шкідливих речовин, які просочуються в напій або їжу. Скляні та керамічні ємності з металевою обробкою — можуть спричинити іскріння та пошкодити як мікрохвильову піч, так і саму ємність.

Щоб уникнути ризику, завжди перевіряйте етикетки на контейнерах і використовуйте лише ті, які можна використовувати в мікрохвильовій печі.

Нагадаємо, як позбутись від жиру та бруду у мікрохвильовці без надзусиль.

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