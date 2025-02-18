Овочевий паштет із незвичайних інгредієнтів: дешево, смачно та швидко

Овочевий паштет - ласощі, які можна готувати в будь-яку пору року. Привабливість цієї страви в тому, що вона смачна, ситна, бюджетна і готується просто і швидко, що для багатьох теж важливо. Подавайте овочевий паштет із багетом або свіжим хлібом. За бажанням прикрасьте улюбленою зеленню.

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Рецептом незвичайного овочевого паштету поділилася кулінарка Елла Іванова.

- До складу страви входять листя і ніжка цвітної капусти, — каже Елла Іванова. — Вони залишилися у мене після приготування суцвіть цієї капусти. Такий підхід раціональний. Його варто взяти на замітку, якщо ви хочете заощаджувати і при цьому харчуватися смачно та корисно.

Овочева ікра з яблуком Листя цвітної капусти

Ніжка цвітної капусти

1 яблуко

1 морквина

1 цибулина

Сіль

Перець

Часник

Олія

Зелень

Сік лимона

Запекти моркву, цибулю, яблуко, листя і ніжку цвітної капусти, попередньо все це порізавши. Усе збити в блендері. Додати зелень, олію та сік лимона — і ще раз збити.

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Подавайте зі свіжим хлібом.

І смачного!

Нагадаємо рецепт печінкового хліба-паштету.

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Фото з альбому Елли Іванової

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