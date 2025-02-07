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Печінковий хліб-паштет: «шикарний рецепт» від відомого шеф-кухаря

12:46 7 лютого 2025
Рецепт хліба-паштета від Валі Саєнко. Фото&nbsp;— скріншот

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше розповідала, як приготувати лемківські голубці з картоплею (цю страву визнали нематеріальною спадщиною України), запропонувала фоловерам рецепт печінкового хлібу-паштету

«Шикарний рецепт і навіть якщо Ваші рідні не люблять печінку, їм все одно сподобається, бо виходить дуже смачно. А ще виходить дуже багато, хоча це не проблема, бо все з'їдається швидко. Отже, готуємо!» — пише кулінарка на своїй сторінці у соцмережах.

Вона пропонує набір продуктів для випікання у формі обʼємом 1600 мл. І зазначає, що яблука та міцний алкоголь додавати не обов'язково, але з ними буде смачніше.

Інгредієнти:

  • Печінка куряча — 600 г;
  • Стегно куряче (філе) — 500 г;
  • Морква — 1 велика;
  • Цибуля — 2 шт;
  • Масло вершкове — 100 г;
  • Яблуко — 1 шт;
  • Міцний алкоголь (коньяк, ром, віскі) — 50 г;
  • Вершки жирні — 150 г;
  • Манка — 2 ст л;
  • Яйця — 3 шт;
  • Спеції — сіль, перець, трішки мускатного горіху, часник (4−5 зубчиків).

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Приготування:

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  • Овочі подрібнити та підсмажити 5−7 хвилин на рослинній олії.
  • Додати на пательню яблука та готувати ще 5 хвилин.
  • Далі додати масло та часник, тушкувати ще 5 хвилин. Також за бажанням додати алкоголь й випарувати його декілька хвилин. Всі овочі і яблуко мають бути мʼякими.
  • Печінку та курятину перебити блендером, додавши яйце. Овочі також подрібнити блендером та об'єднати з печінко-курячою сумішшю.
  • Додати манку, вершки, сіль та перець. Перемішати та вилити у форму для запікання. Сама форма розміщується у більшій, яка заливається окропом — робиться «водяна баня». Рівень води у більшій формі має бути таким, щоб закривати хоча б половину форми, де випікатиметься хліб-паштет.
  • Запікаємо майже 2 години, даємо охолонути в формі та подаємо до столу.

Також печінковий паштет можна готувати з молоком та грушею. Таким рецептом ділилася кулінарка Елла Іванова. А учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенкорозповіла, як приготувати ніжний паштет з курячої печінки з додаванням яблук, моркви та чебреця.

Фото — скріншот

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