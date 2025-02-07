Печінковий хліб-паштет: «шикарний рецепт» від відомого шеф-кухаря

Шеф-кухар Валентина Кущ (Валя Саєнко), яка раніше розповідала, як приготувати лемківські голубці з картоплею (цю страву визнали нематеріальною спадщиною України), запропонувала фоловерам рецепт печінкового хлібу-паштету

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«Шикарний рецепт і навіть якщо Ваші рідні не люблять печінку, їм все одно сподобається, бо виходить дуже смачно. А ще виходить дуже багато, хоча це не проблема, бо все з'їдається швидко. Отже, готуємо!» — пише кулінарка на своїй сторінці у соцмережах.

Вона пропонує набір продуктів для випікання у формі обʼємом 1600 мл. І зазначає, що яблука та міцний алкоголь додавати не обов'язково, але з ними буде смачніше.

Інгредієнти: Печінка куряча — 600 г;

Стегно куряче (філе) — 500 г;

Морква — 1 велика;

Цибуля — 2 шт;

Масло вершкове — 100 г;

Яблуко — 1 шт;

Міцний алкоголь (коньяк, ром, віскі) — 50 г;

Вершки жирні — 150 г;

Манка — 2 ст л;

Яйця — 3 шт;

Спеції — сіль, перець, трішки мускатного горіху, часник (4−5 зубчиків).

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Приготування: РЕКЛАМА Овочі подрібнити та підсмажити 5−7 хвилин на рослинній олії.

Додати на пательню яблука та готувати ще 5 хвилин.

Далі додати масло та часник, тушкувати ще 5 хвилин. Також за бажанням додати алкоголь й випарувати його декілька хвилин. Всі овочі і яблуко мають бути мʼякими.

Печінку та курятину перебити блендером, додавши яйце. Овочі також подрібнити блендером та об'єднати з печінко-курячою сумішшю.

Додати манку, вершки, сіль та перець. Перемішати та вилити у форму для запікання. Сама форма розміщується у більшій, яка заливається окропом — робиться «водяна баня». Рівень води у більшій формі має бути таким, щоб закривати хоча б половину форми, де випікатиметься хліб-паштет.

Запікаємо майже 2 години, даємо охолонути в формі та подаємо до столу.

Також печінковий паштет можна готувати з молоком та грушею. Таким рецептом ділилася кулінарка Елла Іванова. А учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенкорозповіла, як приготувати ніжний паштет з курячої печінки з додаванням яблук, моркви та чебреця.

Фото — скріншот

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