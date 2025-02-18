Кожен шматочок тане в роті: як приготувати торт «Спартак» по-новому
Млинці — одна з найулюбленіших страв багатьох українців. Їх готують з різними начинками, різної форми, на дріжджах або на мінеральній воді.
А відома кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала приготувати шикарний торт з шоколадних млинців.
За її словами, виходить торт «Спартак» по-новому.
«Торт з млинців за цим рецептом готується просто і зрозуміло, а головне — без духовки! Тоненькі шоколадні млинці у поєднанні з двома видами крему створюють м'яку та ніжну текстуру, тому кожен шматочок буквально тане у роті. Десерт виходить з дуже гарним розрізом, а на смак нагадує знаменитий торт «Спартак», — стверджує господиня.
Інгредієнти:
Для тіста:
Яйця — 5 шт.
Розтоплене вершкове масло — 50 г.
Борошно — 100 г.
Молоко — 600 р.
Чорне какао (без цукру) — 50 г.
Цукор — 2 ст. л.
Сіль — ½ ч. л.
Для крему:
Вершки 33−35% - 800 мл.
Маскарпоне — 250 р.
Цукрова пудра — 120 г.
Какао без цукру — 30 г.
Приготування:
Для шоколадних млинців какао з'єднати з цукром, щоб воно гарно розійшлося у тісті.
Яйця збити, додати трохи молока.
Додати до яєць какао з цукром й борошно, добре перемішати.
Вилити у цю масу розтоплене вершкове масло й решту молока та трохи солі.
Млинці смажити на гарячій сковорідці, яку попередньо змастити соняшниковою олією.
Для крему збити сир Маскарпоне, холодні жирні вершки й цукрову пудру. Але треба бути уважними, щоб не зробити з цього вершкове масло.
Охолоджені млинці обрізати, щоб края були рівні.
Частину крему перекласти у кондитерський мішок.
До залишків крему додати какао и добре перемішати.
Торт формувати, як показано у відео.
Після того, як торт сформували, поставити його у холодильник для стабілізації.
Раніше ми розповідали, як приготувати вишуканий пляцок за рецептом Лілії Цвіт.58
Читайте нас у Facebook