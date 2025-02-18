Кожен шматочок тане в роті: як приготувати торт «Спартак» по-новому

Млинці — одна з найулюбленіших страв багатьох українців. Їх готують з різними начинками, різної форми, на дріжджах або на мінеральній воді.

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А відома кулінарка Тетяна Литвинова запропонувала приготувати шикарний торт з шоколадних млинців.

За її словами, виходить торт «Спартак» по-новому.

«Торт з млинців за цим рецептом готується просто і зрозуміло, а головне — без духовки! Тоненькі шоколадні млинці у поєднанні з двома видами крему створюють м'яку та ніжну текстуру, тому кожен шматочок буквально тане у роті. Десерт виходить з дуже гарним розрізом, а на смак нагадує знаменитий торт «Спартак», — стверджує господиня.

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Інгредієнти:

Для тіста:

Яйця — 5 шт.

Розтоплене вершкове масло — 50 г.

Борошно — 100 г.

Молоко — 600 р.

Чорне какао (без цукру) — 50 г.

Цукор — 2 ст. л.

Сіль — ½ ч. л.

Для крему:

Вершки 33−35% - 800 мл.

Маскарпоне — 250 р.

Цукрова пудра — 120 г.

Какао без цукру — 30 г.

Приготування:

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Для шоколадних млинців какао з'єднати з цукром, щоб воно гарно розійшлося у тісті.

Яйця збити, додати трохи молока.

Додати до яєць какао з цукром й борошно, добре перемішати.

Вилити у цю масу розтоплене вершкове масло й решту молока та трохи солі.

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Млинці смажити на гарячій сковорідці, яку попередньо змастити соняшниковою олією.

Для крему збити сир Маскарпоне, холодні жирні вершки й цукрову пудру. Але треба бути уважними, щоб не зробити з цього вершкове масло.

Охолоджені млинці обрізати, щоб края були рівні.

Частину крему перекласти у кондитерський мішок.

До залишків крему додати какао и добре перемішати.

Торт формувати, як показано у відео.

Після того, як торт сформували, поставити його у холодильник для стабілізації.

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