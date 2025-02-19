41.36 / 41.90 43.30 / 43.91
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Кремовий буряковий гарнір з соусом бешамель та фетою: цей рецепт змінить ваше уявлення про популярний овоч

13:10 19 лютого 2025
Гарнір з буряка, фото скріншот відео

Кулінарний фудблогер Олександр Огороднік, який показав, як можна врятувати зів'ялу зелень, запропонував шикарний рецепт гарніру з буряка.

«За 10 років роботи на професійній кухні я перепробував безліч рецептів. І знаю, що більшість людей готує з буряку лише борщ, або вінегрет. Але сьогодні я покажу вам простий і водночас неймовірно смачний спосіб приготування, який точно вас здивує! А головне з інгредієнтів які є в кожного в холодильнику», — наголосив кулінар.

Кремовий буряковий гарнір з соусом бешамель та фетою

Інгредієнти:
500 г запеченого буряка
100 г цибулі
10 г часнику
Олія для смаження
Сіль, перець, лимонний сік

РЕКЛАМА

Для соуса бешамель:
20 г вершкового масла
20 г борошна
250 мл молока
Сіль та перець

Для подачі:
Фета / бринза / козячий сир
Смажене насіння соняшника або горішки
Зелена цибуля

Приготування:

РЕКЛАМА

Нарізати буряк, цибулю та часник середнім кубиком.

По черзі обсмажити цибулю, часник і буряк на рослинній олії, додати сіль і перець. Смажити 3 хвилини.

Для соусу бешамель на вершковому маслі підсмажити борошно до золотистого кольору.

Влити молоко і постійно мішати до загустіння. Додати сіль та перець.

Змішати бешамель та смажений буряк, додати лимонний сік і спеції. Готувати ще 3 хвилини.

РЕКЛАМА

Посипати фетою, смаженим насінням соняшника та зеленою цибулею.

За словами майстра, виходить вершковий смак, вишуканий, ніжний, з легкою кислинкою та соняшниковим акцентом.

Нагадаємо, з буряка також можна приготувати смачний салат з часником, волоським горіхом, чорносливом та родзинками або ніжну намазку.

Також можна фарширувати буряк за рецептом учасниці суперфіналу кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольги Рябенко.

39

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Видобуток газу в Україні, фото з відкритих джерел

Вигадки про нестачу в Україні газу поширює ексглава Оператора ГТС Макогон, — Сазонов

Джолі, Пітт і Еністон

Позбавили «Оскара» та репутації: Джолі звинуватила Еністон та Пітта у змові

Ектор Хіменес-Браво та Олександр «Терен» Будько

Наступний Холостяк: у мережі назвали майбутнього героя романтичного реаліті

салат з буряків

Салат з вареного буряка: завдяки цьому секрету буде дуже смачним

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту