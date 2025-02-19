Кремовий буряковий гарнір з соусом бешамель та фетою: цей рецепт змінить ваше уявлення про популярний овоч
Кулінарний фудблогер Олександр Огороднік, який показав, як можна врятувати зів'ялу зелень, запропонував шикарний рецепт гарніру з буряка.
«За 10 років роботи на професійній кухні я перепробував безліч рецептів. І знаю, що більшість людей готує з буряку лише борщ, або вінегрет. Але сьогодні я покажу вам простий і водночас неймовірно смачний спосіб приготування, який точно вас здивує! А головне з інгредієнтів які є в кожного в холодильнику», — наголосив кулінар.
Кремовий буряковий гарнір з соусом бешамель та фетою
Інгредієнти:
500 г запеченого буряка
100 г цибулі
10 г часнику
Олія для смаження
Сіль, перець, лимонний сік
Для соуса бешамель:
20 г вершкового масла
20 г борошна
250 мл молока
Сіль та перець
Для подачі:
Фета / бринза / козячий сир
Смажене насіння соняшника або горішки
Зелена цибуля
Приготування:
Нарізати буряк, цибулю та часник середнім кубиком.
По черзі обсмажити цибулю, часник і буряк на рослинній олії, додати сіль і перець. Смажити 3 хвилини.
Для соусу бешамель на вершковому маслі підсмажити борошно до золотистого кольору.
Влити молоко і постійно мішати до загустіння. Додати сіль та перець.
Змішати бешамель та смажений буряк, додати лимонний сік і спеції. Готувати ще 3 хвилини.
Посипати фетою, смаженим насінням соняшника та зеленою цибулею.
За словами майстра, виходить вершковий смак, вишуканий, ніжний, з легкою кислинкою та соняшниковим акцентом.
Нагадаємо, з буряка також можна приготувати смачний салат з часником, волоським горіхом, чорносливом та родзинками або ніжну намазку.
Також можна фарширувати буряк за рецептом учасниці суперфіналу кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольги Рябенко.39
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