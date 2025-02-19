Кремовий буряковий гарнір з соусом бешамель та фетою: цей рецепт змінить ваше уявлення про популярний овоч

Кулінарний фудблогер Олександр Огороднік, який показав, як можна врятувати зів'ялу зелень, запропонував шикарний рецепт гарніру з буряка.

«За 10 років роботи на професійній кухні я перепробував безліч рецептів. І знаю, що більшість людей готує з буряку лише борщ, або вінегрет. Але сьогодні я покажу вам простий і водночас неймовірно смачний спосіб приготування, який точно вас здивує! А головне з інгредієнтів які є в кожного в холодильнику», — наголосив кулінар.

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Кремовий буряковий гарнір з соусом бешамель та фетою

Інгредієнти:

500 г запеченого буряка

100 г цибулі

10 г часнику

Олія для смаження

Сіль, перець, лимонний сік

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Для соуса бешамель:

20 г вершкового масла

20 г борошна

250 мл молока

Сіль та перець

Для подачі:

Фета / бринза / козячий сир

Смажене насіння соняшника або горішки

Зелена цибуля

Приготування:

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Нарізати буряк, цибулю та часник середнім кубиком.

По черзі обсмажити цибулю, часник і буряк на рослинній олії, додати сіль і перець. Смажити 3 хвилини.

Для соусу бешамель на вершковому маслі підсмажити борошно до золотистого кольору.

Влити молоко і постійно мішати до загустіння. Додати сіль та перець.

Змішати бешамель та смажений буряк, додати лимонний сік і спеції. Готувати ще 3 хвилини.

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Посипати фетою, смаженим насінням соняшника та зеленою цибулею.

За словами майстра, виходить вершковий смак, вишуканий, ніжний, з легкою кислинкою та соняшниковим акцентом.

Нагадаємо, з буряка також можна приготувати смачний салат з часником, волоським горіхом, чорносливом та родзинками або ніжну намазку.

Також можна фарширувати буряк за рецептом учасниці суперфіналу кулінарного шоу «МайстерШеф» Ольги Рябенко.

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