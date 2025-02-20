Навіщо солити воду в унітазі і кидати в нього часник: поради від досвідчених господинь

В Канаді господині чистять сантехніку засобом, для створення якого використовують мелену каву, харчову соду та оцет. А ось в Україні більш прижився «німецький» спосіб очистки «білого друга» сіллю, пише ресурс «Поради 24».

ВІДЕО ДНЯ

Саме такий спосіб популярний у Німеччині, адже сіль може діяти як дезінфікуючий засіб, поглинаючи вологу, жир і неприємні запахи. І при цьому ціна на сіль в кілька раз нижче, ніж на «Кріт» чи інші чистячі засоби. А особливо ефективне очищення сіллю у приміщеннях, де давно не мінялися труби та поширюється цвіль.

Виявляється, сіль давно вважається потужним дезінфікуючим засобом, який може не тільки забирати зайву вологу, але й поглинати жир. Окрім того, сіль може впоратися і з більшістю неприємних запахів у ванній кімнаті.

Технологія роботи з сіллю досить проста: спершу засипається в унітаз стакан солі, а після цього додається трохи теплої води. Максимальна температура води, яку можна туди виливати — це 40 — 35 градусів (але ні в якому разі не окріп!).

РЕКЛАМА

Ще один спосіб, який набирає популярності серед українок — дезінфекція і очищення унітазу за допомогою часника. Зокрема, фахівці рекомендують класти зубчики часнику в унітаз двічі на тиждень для досягнення кращих результатів у боротьбі з бактеріями та жовтими смугами.



Подрібнений часник можна використовувати у вигляді настою або класти у бачок унітаза для дезінфекції зливаної води.

Справа в тому, що часник — це овоч, що просто вражає своїми бактерицидними властивостями: він може вбити велику кількість патогенних мікроорганізмів, тож його можна сміливо використовувати не тільки для додавання у їжу, але й як природний дезінфектор. Особливо корисним він буде у ванній та у туалеті, адже саме там накопичується дуже багато бактерій.

РЕКЛАМА

Часник, як стверджують фахівці, навіть може повністю замінити хімічні засоби та стати чудовою природною альтернативою, яка до того ж є і екологічно чистим засобом. Все, що вам потрібно зробити — це очистити кілька зубчиків часнику та на ніч кинути їх в унітаз.

Втім, однієї процедури для досягнення результату може бути недостатньо — радять кидати зубчики часнику в туалет принаймні двічі на тиждень.

Окрім того, можна використовувати не тільки цілі зубчики, але й часник — для цього закип'ятіть в каструлі літр води та додайте три великі подрібнені зубчики овочу. Вогонь після цього вимкніть, накрийте посудину кришкою та дайте розчину настоятися протягом 15 хвилин. Після цього варто почекати, поки настій трохи охолоне, та вилити його в унітаз.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як очищати унітаз за допомогою оцту.

123

Читайте нас у Facebook