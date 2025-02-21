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Спорт

Жеребкування плей-оф Ліги конференцій: з ким зіграє «Челсі» Мудрика

16:26 21 лютого 2025
Жеребкування Ліги конференцій

У п'ятницю, 21 лютого, після жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбулося жеребкування плей-оф Ліги конференцій. Зокрема, свого суперника дізнався «Челсі», український футболіст якого Михайло Мудрик підозрюється у застосуванні допінгу.

Пари 1/8 фіналу сформували:

«Бетіс» (Іспанія) — «Вікторія Гімарайнш» (Португалія)

«Ягеллонія» (Польща) — «Серкль Брюгге» (Бельгія)

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«Целе» (Словенія) — «Лугано» (Швейцарія)

«Панатинаїкос» (Греція) — «Фіорентина» (Італія)

«Борац» (Боснія та Герцеговина) — «Рапід» (Австрія)

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«Пафос» (Кіпр) — «Юргорден» (Швеція)

«Мольде» (Норвегія) — «Легія» (Польща)

«Копенгаген» (Данія) — «Челсі» (Англія)

У ¼ фіналу перетнуться:

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«Бетіс» (Іспанія) / «Вікторія Гімарайнш» (Португалія) — «Ягеллонія» (Польща) / «Серкль Брюгге» (Бельгія)

«Целе» (Словенія) / «Лугано» (Швейцарія) — «Панатинаїкос» (Греція) / «Фіорентина» (Італія)

«Борац» (Боснія та Герцеговина) / «Рапід» (Австрія) — «Пафос» (Кіпр) / «Юргорден» (Швеція)

«Мольде» (Норвегія) / «Легія» (Польща) — «Копенгаген» (Данія) / «Челсі» (Англія)

Півфінальні пари сформують:

«Бетіс» (Іспанія) / «Вікторія Гімарайнш» (Португалія) — «Ягеллонія» (Польща) / «Серкль Брюгге» (Бельгія) — «Целе» (Словенія) / «Лугано» (Швейцарія) — «Панатінаїкос» (Греція) / «Фіорентина» (Італія)

«Борац» (Боснія та Герцеговина) / «Рапід» (Австрія) — «Пафос» (Кіпр) / «Юргорден» (Швеція) — «Мольде» (Норвегія) / «Легія» (Польща) — «Копенгаген» (Данія) / «Челсі» (Англія)

Матчі 1/8 фіналу пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, півфінали відбудуться 1 та 8 травня. Фінал заплановано на 28 травня у польському Вроцлаві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Лігу конференцій виграв грецький «Олімпіакос».

Фото uefa.com

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