Жеребкування плей-оф Ліги конференцій: з ким зіграє «Челсі» Мудрика
У п'ятницю, 21 лютого, після жеребкування Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбулося жеребкування плей-оф Ліги конференцій. Зокрема, свого суперника дізнався «Челсі», український футболіст якого Михайло Мудрик підозрюється у застосуванні допінгу.
Пари 1/8 фіналу сформували:
«Бетіс» (Іспанія) — «Вікторія Гімарайнш» (Португалія)
«Ягеллонія» (Польща) — «Серкль Брюгге» (Бельгія)
«Целе» (Словенія) — «Лугано» (Швейцарія)
«Панатинаїкос» (Греція) — «Фіорентина» (Італія)
«Борац» (Боснія та Герцеговина) — «Рапід» (Австрія)
«Пафос» (Кіпр) — «Юргорден» (Швеція)
«Мольде» (Норвегія) — «Легія» (Польща)
«Копенгаген» (Данія) — «Челсі» (Англія)
У ¼ фіналу перетнуться:
«Бетіс» (Іспанія) / «Вікторія Гімарайнш» (Португалія) — «Ягеллонія» (Польща) / «Серкль Брюгге» (Бельгія)
«Целе» (Словенія) / «Лугано» (Швейцарія) — «Панатинаїкос» (Греція) / «Фіорентина» (Італія)
«Борац» (Боснія та Герцеговина) / «Рапід» (Австрія) — «Пафос» (Кіпр) / «Юргорден» (Швеція)
«Мольде» (Норвегія) / «Легія» (Польща) — «Копенгаген» (Данія) / «Челсі» (Англія)
Півфінальні пари сформують:
«Бетіс» (Іспанія) / «Вікторія Гімарайнш» (Португалія) — «Ягеллонія» (Польща) / «Серкль Брюгге» (Бельгія) — «Целе» (Словенія) / «Лугано» (Швейцарія) — «Панатінаїкос» (Греція) / «Фіорентина» (Італія)
«Борац» (Боснія та Герцеговина) / «Рапід» (Австрія) — «Пафос» (Кіпр) / «Юргорден» (Швеція) — «Мольде» (Норвегія) / «Легія» (Польща) — «Копенгаген» (Данія) / «Челсі» (Англія)
Матчі 1/8 фіналу пройдуть 6 та 13 березня, чвертьфінали заплановані на 10 та 17 квітня, півфінали відбудуться 1 та 8 травня. Фінал заплановано на 28 травня у польському Вроцлаві.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що минулого сезону Лігу конференцій виграв грецький «Олімпіакос».
Фото uefa.com118
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