Є й «альтернативні речі»: в ЦПД відреагували на погрози США відключити Starlink в Україні

Українські військові на фронті використовують не лише супутниковий зв'язок Starlink, який Україні погрожують відключити у разі непідписання угоди із США щодо надання американській стороні прав на видобудок значної кількості корисних копалин, але й «альтернативні речі».

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив у Telegram керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.



«Через новини про Starlink точно не треба казати „пропало все“. По-перше, не відключають. По-друге, є альтернативні речі, які на фронті працюють», — впеврений Коваленко.

Зазначимо, що, за даними видання Reuters, американські представники, які працюють над угодою про доступ до українських копалин, погрожують можливим припиненням доступу України до супутникового інтернету Starlink, який є критично важливим для зв'язку на фронті.

Джерела Reuters зазначають, що це питання було порушене на переговорах між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію щодо угоди.

РЕКЛАМА

Читайте також: Що буде, якщо ЗСУ відключать Starlink? — військовий про значення зв’язку, вартістного озброєння та дешевих дронів на полі бою

Також варто нагадати, що на початку повномасштабної війни компанія Ілона Маска надала Україні термінали Starlink для забезпечення зв'язку на фронті та у прифронтових регіонах. Україна отримала тисячі терміналів, які передала компанія SpaceX та партнери.

У той же час варто нагадати, що у вересні 2023 року CNN опублікував уривок книги про Ілона Маска, в якому йшлося про зрив української атаки на російський флот. Засновник SpaceX заявив, що нібито таємно наказав відключити Starlink над Кримом, щоб не допустити удару по кораблях росії, який планувала Україна.

РЕКЛАМА

Як уточнюється у книзі, він боявся, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї. Пізніше Маск виправдався за свої дії. Згодом керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов підтвердив, що Starlink деякий час не працював біля Криму. Але він сумнівається, що до цього напряму причетний Ілон Маск.

До речі, цим супутниковим зв'язком користуються й росіяни. Раніше вони закупали термінали супутникового інтернету Starlink через арабські країни. Таку інформацію підтверджувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Фото з Вікіпедії

РЕКЛАМА

108

Читайте нас у Facebook