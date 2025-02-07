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Нарешті робить те, що хоче: Бен Аффлек почувався обділеним у шлюбі з Дженніфер Лопес

21:29 7 лютого 2025
Бен Аффлек і Дженніфер Лопес

Шляхи Дженніфер Лопес і Бена Аффлека розійшлися назавжди. Як кажуть інсайдери, Бен був дуже радий відмовитися від «контролю» Дженніфер Лопес, оскільки тепер він може насолоджуватися тим, що дійсно «любить», пише видання Geo.tv.

Розповідаючи, про що Бен Аффлек найбільше скучив під час проживання з Дженніфер Лопес, джерело стверджує: «Аффлек любить кавові напої та частування McDonald's, Taco Bell, Jack in the Box і Starbucks. Коли він повернувся до Дженніфер, Бен відчув, що його позбавляють його улюбленої їжі, закусок і газованих напоїв. Але тепер, коли кохана нарешті пішла, він може поїхати в місто і робити те, що хоче».

Однак улюблена, але не завжди корисна їжа — не єдине, що знову увійшло в життя Бена після його розлучення. Повідомляється, що зв’язок Бена з Дженніфер Гарнер зараз теж дуже сильний, що вже викликало невдоволення бойфренда Гарнер. Крім того, він знову почав палити.

Фото: Getty Images

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