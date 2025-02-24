Печінкові рулетики: новинка, яка точно вам прийдеться до смаку
Це чудова альтернатива печінковому торту. Печінкові рулетики виходять дуже смачними, ніжними, а начинку можна змінювати на власний розсуд. Така закуска маж дуже апетитний вигляд. Прикрашаємо її свіжими овочами та зеленню. Ідеально підходить для святкового столу, повідомляє канал «Смаколики Юлі».
Млинці:
600−700 г курячої печінки
1 цибулина
200 г молока
3 яйця
3 ст. ложки олії
1 ч. ложки солі
чорний перець
130 г борошна
Начинка:
450−500 г крем-сиру
1 цибуля
2 моркви
400 г печериць
перець болгарський
зелень
сіль та перець
олія для смаження
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати печінковий хліб-паштет за рецептом шеф-кухаря Валентини Кущ.
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