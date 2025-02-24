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Печінкові рулетики: новинка, яка точно вам прийдеться до смаку

20:06 24 лютого 2025
рулетики

Це чудова альтернатива печінковому торту. Печінкові рулетики виходять дуже смачними, ніжними, а начинку можна змінювати на власний розсуд. Така закуска маж дуже апетитний вигляд. Прикрашаємо її свіжими овочами та зеленню. Ідеально підходить для святкового столу, повідомляє канал «Смаколики Юлі».

Млинці:

600−700 г курячої печінки

1 цибулина

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200 г молока

3 яйця

3 ст. ложки олії

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1 ч. ложки солі

чорний перець

130 г борошна

Начинка:

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450−500 г крем-сиру

1 цибуля

2 моркви

400 г печериць

перець болгарський

зелень

сіль та перець

олія для смаження

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати печінковий хліб-паштет за рецептом шеф-кухаря Валентини Кущ.

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