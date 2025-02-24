Паштет з печериць: дуже простий рецепт делікатесу
Грибний паштет — страва мрії. Гриби мають особливий аромат і смак, який асоціюється з лісом, краса якого вражає будь-якої пори року.
Приготувати грибний паштет дуже просто, тому не бійтеся цього робити. Як кажуть, початок — вже пів справи. Подавайте паштет зі свіжим хлібом чи багетом. Рецептом грибного паштету поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.
— Готуватимемо в духовці, — каже Елла Іванова. — Гадаю, цей рецепт вам сподобається. Він дуже простий. А результат, сподіваюся, перевершить ваші очікування. Цей рецепт варто взяти до уваги, якщо ви любите грибні страви.
Чудовий грибний паштет
300 г печериць
1 морквина
2 цибулини
Часник
1 помідор
Рослинна олія
Запікаємо овочі, збризкавши олією. при температурі 180 градусів приблизно 20 хв. Потім завантажуємо все це у блендер. Додаємо зелень, перець, сіль, трохи вершкового масла. Подрібнивши, доповнюємо дрібно нарізаними петрушкою, перцем чилі та часником. Солимо, за бажання додаємо винний оцет до смаку.
І смачного!
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати за п'ять хвилин паштет з копченої скумбрії.
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Фото Елли Іванової107
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