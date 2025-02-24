Паштет з печериць: дуже простий рецепт делікатесу

Грибний паштет — страва мрії. Гриби мають особливий аромат і смак, який асоціюється з лісом, краса якого вражає будь-якої пори року.

Приготувати грибний паштет дуже просто, тому не бійтеся цього робити. Як кажуть, початок — вже пів справи. Подавайте паштет зі свіжим хлібом чи багетом. Рецептом грибного паштету поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні.

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— Готуватимемо в духовці, — каже Елла Іванова. — Гадаю, цей рецепт вам сподобається. Він дуже простий. А результат, сподіваюся, перевершить ваші очікування. Цей рецепт варто взяти до уваги, якщо ви любите грибні страви.

Чудовий грибний паштет

300 г печериць

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1 морквина

2 цибулини

Часник

1 помідор

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Рослинна олія

Запікаємо овочі, збризкавши олією. при температурі 180 градусів приблизно 20 хв. Потім завантажуємо все це у блендер. Додаємо зелень, перець, сіль, трохи вершкового масла. Подрібнивши, доповнюємо дрібно нарізаними петрушкою, перцем чилі та часником. Солимо, за бажання додаємо винний оцет до смаку.

І смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати за п'ять хвилин паштет з копченої скумбрії.

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Фото Елли Іванової

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