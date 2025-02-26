Креативні ліниві вареники від маріупольчанки Ольги Матвій: приготуйте ніжність на сніданок

Вже 2 березня православні українці проводжатимуть Масляну, але зараз ще триває масляний тиждень, який запам’ятається різноманітними млинцями і варениками. Допомогти з «масляним» меню господиням вирішила і відома фудблогерка-переселенка з окупованого Маріуполя Ольга Матвій.

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Вона показала креативний варіант приготування лінивих вареників з ягідною підливкою, яка точно викличе шквал радості у ваших рідних, і особливо найменших з них.

Що потрібно:

сир кисломолочний — 175 г;

цукор — 2 столові ложки;

яйця — 1 шт;

масло вершкове — 20 г;

борошно — 100 г;

сіль, ванільний цукор;

манна крупа або кукурудзяне борошно (для формовки).

Ягідна підливка:

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заморожені ягоди — 200 г;

масло вершкове — 1 чайна ложка;

цукор — 1 столова ложка;

крохмаль — 1 чайна ложка.

Приготування

Для початку підготуйте сир (бажано, аби він був жирним). Викладіть його в тарілку чи в піалку, аби дізнатись приблизний об’єм (це на той випадок, якщо у вас відсутні кухонні ваги).

Потім в таку ж піалку насипте просіяне борошно

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З’єднайте борошно та сир в одній великій мисці.

Додайте цукор, столову ложку вершкового масла (за бажанням), дрібку солі, ванільний цукор та одне яйце, після чого змішайте все разом за допомогою блендера чи ж просто рук.

Далі за допомогою двох чайних ложок сформуйте кульки, які слід добре обваляти в манній крупі або ж в кукурузному борошні.

До речі, в такому вигляді вареники можна заморозити, а потім скласти у зіп-пакет і насолоджуватися смачним сніданком щоранку. Треба лише врахувати, що коли вареники заморожені, вони варяться трохи довше.

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Поки заготовки для вареників відпочивають, приготуйте ягідну підливку. Для цього на холодну сковорідку висипте ягоди, додайте вершкове масло та цукор, і лише після цього увімкніть нагрів.

Нам потрібно, щоб ягоди стали м’якими, пустили багато соку і він змішався з вершковим маслом. Лише після цього додайте крохмаль.

Виключіть плиту і залиште підливку прямо в сковорідці.

Тим часом поставте на сусідню конфорку каструлю з водою, додайте трохи солі і чекайте, поки вода закипить.

З початком кипіння починайте кидати у воду вареники і варіть близько хвилини. Як тільки вони піднімуться з дна, будуть готові.

Викладіть їх на тарілку і щедро полийте підливкою з ягід.

«Ось такий чудовий сніданок у нас вийшов. Варенички настільки ніжні, що борошно майже не відчувається», — говорить блогерка, радячи за можливості приготувати і підливки з запасом, аби потім можна було просто діставати її з холодильника і подавати з варениками чи з сирниками.

До речі, раніше «ФАКТИ» розповіли, як приготувати справжній «королівський» сирник.

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