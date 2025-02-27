Їжте не менше двох штук на день: ці овочі дуже корисні для довголіття

Нещодавні дослідження показують, що споживання більшої кількості картоплі, яка є складником знаменитої атлантичної дієти, може знизити ризик передчасної смерті. Однак для того, щоб повною мірою використати потенціал свого здоров’я, правильне приготування має вирішальне значення.

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Група вчених з Норвегії під керівництвом Еріка Крістофера Арнесена з Університету Осло проаналізувала дані понад 77 тисячі осіб. Під час цього дослідження була зібрана інформація про харчові звички учасників, особливо про споживання картоплі, переважно вареної. Потім за їхнім здоров'ям спостерігали в середньому протягом 33 років, звертаючи увагу на ризик смерті від різних причин, включно серцево-судинними захворюваннями, пише видання Medonet Zywienie.

Результати показали, що люди, які їли щонайменше 14 картоплин на тиждень, мали на 12 відсотків менший ризик передчасної смерті порівняно з тими, хто їв шість або менше картоплі на тиждень. Крім того, у цих людей був менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань, ішемічної хвороби серця та інфаркту.

Однак Арнесен підкреслює, що дослідження не доводить, що картопля є дивовижним суперпродуктом, а радше припускає, що ця їжа не така нездорова, як вважають деякі. За його словами, попередні негативні думки про картоплю були здебільшого пов’язані з дослідженнями оброблених картопляних продуктів з високим вмістом жиру та солі, таких як картопля фрі, а не самої картоплі. Важливо також відзначити, що в 1970-х і 1980-х роках, коли проводилося дослідження, смажена картопля не була популярною в Норвегії, особливо в сільській місцевості.

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Хоча картопля часто не сприймається як найпоживніший овоч, насправді вона може забезпечити багато цінних поживних речовин. Вони є природним джерелом калію, харчових волокон, вітаміну С і біоактивних сполук, таких як фенольні кислоти.

Щоб насолодитися користю від вживання картоплі, варто звернути увагу на спосіб її приготування. Важливо уникати смаження, оскільки в процесі високої температури утворюється акриламід, хімічна речовина, яка вважається канцерогенною.

На щастя, існує багато корисних і смачних способів приготування картоплі. Запікання з травами й оливковою олією, приготування на пару або додавання вареної картоплі в салати — лише деякі з них. Картопля може замінити хліб на сніданок або стати доповненням до салату з тунцем, помідорами та нутом.

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