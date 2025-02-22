Палюшки з картопляного пюре: вражають легкістю, мʼякістю і смаком

Якщо у вас залишилося вчорашнє картопляне пюре, з нього можна приготувати безліч страв: крокети, картопляні палички, пиріжки, вареники… Ця страва точно вам сподобається, адже готувати палюшки просто і не потрібні якісь дорогі складники. А результат точно не залишить нікого байдужим. Подавайте палюшки до столу зі смачними шкварками, чи сметаною із зеленню, ділиться кулінарка Наталя Постевка.

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Вам знадобиться: картопляне пюре — 1 кг

яйця — 2 шт.

сіль — 1 ч. л (на смак)

крохмаль — 1 ст. л

борошно — 400−500 г

сало

цибуля

соняшникова олія

Процес приготування:

У холодне картопляне пюре (картоплю відварити завчасно) додаємо яйця, сіль до смаку, крохмаль. Потім починаємо вводити порціями борошно, замішуємо мʼяке тісто.

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Формуємо палюшки. Набираємо 1 ч. л. тіста і робимо кульку. Потім беремо пляшку, її горлечко вмочуємо в борошно і вдавлюємо горлечком в наші кульки.

Кладемо картопляні палюшки в підсолену киплячу воду і відварюємо. Як тільки вони спливли на поверхню, виймаємо з каструлі.

Потім готуємо засмажку. Очищаємо та нарізаємо цибулю дрібним кубиком, а також сало. Обсмажуємо ці два інгредієнти на сковороді до золотистого кольору.

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До речі, відвар від картоплі не виливайте — на ньому можна приготувати найсмачніші смажені пиріжки.

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