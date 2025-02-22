Палюшки з картопляного пюре: вражають легкістю, мʼякістю і смаком
Якщо у вас залишилося вчорашнє картопляне пюре, з нього можна приготувати безліч страв: крокети, картопляні палички, пиріжки, вареники… Ця страва точно вам сподобається, адже готувати палюшки просто і не потрібні якісь дорогі складники. А результат точно не залишить нікого байдужим. Подавайте палюшки до столу зі смачними шкварками, чи сметаною із зеленню, ділиться кулінарка Наталя Постевка.
Вам знадобиться:
- картопляне пюре — 1 кг
- яйця — 2 шт.
- сіль — 1 ч. л (на смак)
- крохмаль — 1 ст. л
- борошно — 400−500 г
- сало
- цибуля
- соняшникова олія
Процес приготування:
У холодне картопляне пюре (картоплю відварити завчасно) додаємо яйця, сіль до смаку, крохмаль. Потім починаємо вводити порціями борошно, замішуємо мʼяке тісто.
Формуємо палюшки. Набираємо 1 ч. л. тіста і робимо кульку. Потім беремо пляшку, її горлечко вмочуємо в борошно і вдавлюємо горлечком в наші кульки.
Кладемо картопляні палюшки в підсолену киплячу воду і відварюємо. Як тільки вони спливли на поверхню, виймаємо з каструлі.
Потім готуємо засмажку. Очищаємо та нарізаємо цибулю дрібним кубиком, а також сало. Обсмажуємо ці два інгредієнти на сковороді до золотистого кольору.
До речі, відвар від картоплі не виливайте — на ньому можна приготувати найсмачніші смажені пиріжки.103
Читайте нас у Facebook