Українці заплатять за мобільний зв'язок дорожче: хто і на скільки платитиме більше з 1 березня

Зима стала періодом постійного зростання тарифів на мобільний зв'язок усіх українських операторів. Однак і весна не стане винятком, ба більше, вже з 1 березня на 15−20% подорожчає мобільний зв'язок від оператора Vodafone.

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Про це оператор попередив ще в лютому, підкресливши, що подорожчання торкнеться 8 тарифних планів. За кожним із них зростання становитиме від 50 до 100 гривень або 15−20% його нинішньої вартості. При цьому за частиною тарифних планів розширять обсяг послуг, що надаються.

Наприклад, тариф Red Pro подорожчає з 260 до 330 грн/місяць, за що пакет послуг буде розширено:

обсяг наданого інтернету буде збільшено до 50 ГБ;

кількість хвилин для дзвінків на інші мережі доведено до 400;

кількість SMS збільшено до 350.

Тариф Red Max буде перейменовано на Red Unlim і подорожчає з 330 до 400 грн на місяць, позбудеться послуг Online, Social і Video Pass, але зате користувачі отримають безлімітний інтернет на максимальній швидкості.

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Колишній пакет послуг залишиться, але вже стане дорожчим за такими тарифами, як:

Red Start подорожчає зі 190 до 240 грн;

Red Unlim Plus зросте в ціні з 400 до 470 грн;

вартість тарифу Red Unlim Max зросте на 75 грн — до 575 грн/місяць;

ULTRA підніметься в ціні відразу на 100 грн — до 700 грн.

Однак подорожчання з 1 березня буде не єдиною зміною тарифів Vodafone у березні, так 18 березня, буде закрито тариф SuperNet Pro 2019, а його абонентів безкоштовно переведуть на Vodafone SuperNet Pro з абонплатою 250 гривень, що на 20 гривень дорожче. Але при цьому вони отримають на 20 безкоштовних хвилин більше для розмов у 16 країнах світу.

Загалом, зростання тарифів від Vodafone у березні стане вже п'ятим із грудня 2024-го, що робить оператора своєрідним «рекордсменом».

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