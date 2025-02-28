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Книга рецептів

Курка у кисло-солодкому соусі: ідеальний варіант вечері

20:09 1 березня 2025
Курка в кисло-солодкому соусі

Ця страва дуже ситна, ароматна і смачна. Готувати нескладно, а складники є в кожної господині. Спробуйте і ви, адже курка за цим рецептом виходить дуже ніжною, ділиться кулінарка Анна Усахова, яка раніше давала рецепт салату з куркою та морквою.

Складники:

  • Соус теріякі — 3 ст. л.
  • Соєвий соус — 2 ст. л.
  • Олія — 30 мл (2−3 ст. л.)
  • Гострий червоний перець -1ч.л. (можна більше)
  • Солодкий червоний перець -1 ст.л.
  • Майоран — 0,5 ч.л.
  • Кетчуп — 2 ст. л.
  • Гірчиця в зернах — 1 ч.л.
  • Суха аджика — 1 ч.л.
  • Цукор — 1 ч. л

На 1 кг грудинки — 400 мл соусу. В банці, яка має ємність 400 мл, з'єднати всі інгредієнти і до повної банки додати води.

  • Куряча грудка — 1 кг
  • Борошно (можна замінити на крохмаль)
  • Сіль

Приготування:

М’ясо помити, порізати кубиками розміром, як грецький горіх, посолити за смаком, залишити на 10 хв.

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Опісля всипати борошна — 3 ст. л., і гарно перемішати, всі шматочки мають бути в борошні.

В сковорідку налити 2 столові ложки олії, коли нагріється, викласти кусочки м’яса.

Смажити на дуже великому вогні, часто помішуючи, до утворювання золотистої скоринки.

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Соус вилити на суху пательню, прокип'ятити протягом 2 хвилин і викласти смажену курочку. Смажити та тушкувати на великому вогні, доки соус загусне.

Нагадаємо рецепт солоного пирога із млинців — «майже кіш лорена».

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