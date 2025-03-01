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Держдеп США припиняє підтримку України у відновленні енергосистеми: що сталось

12:22 1 березня 2025
відновлення енергосистеми

Після скандальної суперечки Зеленського з Трампом Державний департамент США припинив ініціативу Агентства США з міжнародного розвитку, яке інвестувало сотні мільйонів доларів у відновлення енергосистеми України після російських атак. Про це повідомили два співробітники USAID, які працюють у місії агентства в Україні, пише NBC News.

«Це суттєво підриває здатність цієї адміністрації вести переговори про припинення вогню, і це буде сигналом для росії, що ми не дбаємо про Україну та наші минулі інвестиції, — сказав один з чиновників USAID, який бере участь в українській місії, в інтерв'ю NBC News. — росія веде двосторонню війну в Україні. Військову, а також економічну. Вони намагаються зруйнувати економіку, але USAID відіграє центральну роль у тому, щоб допомогти їй бути стійкою, в тому числі зміцнити енергетичну систему… Ми надали величезну підтримку українському уряду, щоб уникнути макроекономічної кризи».

Окрім завершення проєкту «Енергетична безпека України», USAID також різко скорочує свою присутність в Україні.

До останніх кроків адміністрації Трампа в Україні від імені агентства працювали 64 американських державних службовці та підрядники. Після того, як адміністрація Трампа наказала відправити частину персоналу в адміністративну відпустку, а працівникам, які не вважаються «критично важливими», — повернутися до США, лише вісім з них залишаться в Україні.

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Читайте також, як у Європі відреагували на скандальну зустріч Зеленського із Трампом.

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