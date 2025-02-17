Салат з вареного буряка: завдяки цьому секрету буде дуже смачним
Це швидкий та дуже корисний буряковий салат, який можна приготувати будь-якої пори року. Салат виходить ситним, але водночас легким та оригінальним на смак. Апетитний та досить бюджетний салатик готується за лічені хвилини, повідомляє ютуб-канал «Все просто».
Салат з вареного буряка
Для приготування знадобиться:
буряк (відварений) — 500 г
цибуля — 1 шт. (100 г)
Для маринування цибулі:
сіль — 0,5 ч. ложки
цукор — 1 ч. ложка
оцет — 1−2 ст. ложки
часник — 2 зубчики
олія — 3 ст. ложки
сік лимона — 1−2 ст. ложки
Приготування
Нарізати дрібно та замаринувати цибулю. Для цього до порізаної цибулі додати сіль, цукор та оцет. Залити водою й залишити на 10−15 хвилин.
На грубій тертці натерти відварений буряк. Часник натерти на дрібній тертці.
З цибулі злити воду та трохи її віджати. Додати до буряка. Влити олію, можна нерафіновану, та сік лимона. Перемішати. І смачного!
Раніше рецептом незвичайного салату із зернами граната та буряком поділилася кулінарка Елла Іванова.
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Фото pixabay308
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