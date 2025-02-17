Салат з вареного буряка: завдяки цьому секрету буде дуже смачним

Це швидкий та дуже корисний буряковий салат, який можна приготувати будь-якої пори року. Салат виходить ситним, але водночас легким та оригінальним на смак. Апетитний та досить бюджетний салатик готується за лічені хвилини, повідомляє ютуб-канал «Все просто».

ВІДЕО ДНЯ

Салат з вареного буряка

Для приготування знадобиться:

буряк (відварений) — 500 г

цибуля — 1 шт. (100 г)

РЕКЛАМА

Для маринування цибулі:

сіль — 0,5 ч. ложки

цукор — 1 ч. ложка

РЕКЛАМА

оцет — 1−2 ст. ложки

часник — 2 зубчики

олія — 3 ст. ложки

сік лимона — 1−2 ст. ложки

Приготування

РЕКЛАМА

Нарізати дрібно та замаринувати цибулю. Для цього до порізаної цибулі додати сіль, цукор та оцет. Залити водою й залишити на 10−15 хвилин.

На грубій тертці натерти відварений буряк. Часник натерти на дрібній тертці.

З цибулі злити воду та трохи її віджати. Додати до буряка. Влити олію, можна нерафіновану, та сік лимона. Перемішати. І смачного!

Раніше рецептом незвичайного салату із зернами граната та буряком поділилася кулінарка Елла Іванова.

Фото pixabay

308

Читайте нас у Facebook