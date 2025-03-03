Схожий на маму: Іраклі Макацарія вперше показав сина

Колишній Холостяк, учасник проєкту «Танці з зірками» Іраклі Макацарія, який нещодавно вдруге став батьком, поділився рідкісними світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Іраклі виклав фото з дружиною Лізою та сином Георгієм. Малюку вже виповнилось півтора роки.

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«Наш Гіо! — написав Іраклі. — Ми любимо тебе».

Шанувальники відреагували на допис Макацарії та додали, що хлопчик дуже схожий на маму.

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«Такий милий», — прокоментувала танцівниця Ілона Гвоздьова.

«Як же він схожий на маму», — зауважили підписники.

«Щастя вам! — побажали у мережі. — Дитяча щира посмішка та щасливі батьки, це найцінніше».

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«В кого ж він такий кучеряшка у вас?» — задалися питанням у коментарях.

«В тата, думаю, — припустили шанувальники. — Тато ж дуже кучерявий, чи на якихось своїх дитячих фото, чи то в дорослому віці, десь було помітно. Просто тато не носить кучері, випрямляв, ніби. Лана, сестра тата, — дуже й дуже кучерява».

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Раніше популярний співак вразив емоційним зверненням.

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