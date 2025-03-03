41.29 / 41.88 43.17 / 43.88
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Схожий на маму: Іраклі Макацарія вперше показав сина

17:51 3 березня 2025
Іраклі Макацарія з дружиною Лізою та півторарічним сином Георгієм

Колишній Холостяк, учасник проєкту «Танці з зірками» Іраклі Макацарія, який нещодавно вдруге став батьком, поділився рідкісними світлинами. На своїй сторінці у соціальній мережі Іраклі виклав фото з дружиною Лізою та сином Георгієм. Малюку вже виповнилось півтора роки.

«Наш Гіо! — написав Іраклі. — Ми любимо тебе».

Шанувальники відреагували на допис Макацарії та додали, що хлопчик дуже схожий на маму.

РЕКЛАМА

«Такий милий», — прокоментувала танцівниця Ілона Гвоздьова.

«Як же він схожий на маму», — зауважили підписники.

«Щастя вам! — побажали у мережі. — Дитяча щира посмішка та щасливі батьки, це найцінніше».

РЕКЛАМА

«В кого ж він такий кучеряшка у вас?» — задалися питанням у коментарях.

«В тата, думаю, — припустили шанувальники. — Тато ж дуже кучерявий, чи на якихось своїх дитячих фото, чи то в дорослому віці, десь було помітно. Просто тато не носить кучері, випрямляв, ніби. Лана, сестра тата, — дуже й дуже кучерява».

РЕКЛАМА

Раніше популярний співак вразив емоційним зверненням.

110

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ціни на каву та шоколад в Україні зростуть. Фото Pixabay

Стануть майже на вагу золота: які продукти скоро можуть вирости у ціні

Щоденний гороскоп. Фото Pixabay

Близнюкам — надихаючі зміни, Левам — відповідальність, а Терезам — зміна раціону: гороскоп на перший робочий день березня-2025

Рідину для чищення унітазу готують із підручних засобів. Фото Pixabay

Крапніть це в унітаз перед сном — і забудете про часті чищення: експертка порадила господиням спосіб догляду за «фаянсовим другом»

Тарологиня. Фото esotera.space

Левам — «Колесо Фортуни», Тельцям — «Королева Пентаклів, а «Водоліям — «Маг»: Таро-прогноз на 3 березня

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту