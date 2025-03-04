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Смажений жовток у сухарях: такої страви ви ще не куштували

22:01 4 березня 2025
Смажений жовток

Смачно готувати може навчитися кожен, якщо поставити собі за мету. Сьогодні в інтернеті можна знайти багато цікавих рецептів. Але важливо, щоб рецепт був перевіреним, тоді ви не зіпсуєте продукти й не змарнуєте час.

Кулінарка Елла Іванова, перш ніж поділитися рецептом, готує страву на своїй кухні. Сьогодні вона пропонує приготувати смажений жовток у сухарях. Технологія приготування цієї страви вас здивує. Напевно, такого ви ще не куштували.

— Ця страва з першого разу стала моєю улюбленою, — каже Елла Іванова, яка раніше поділилася рецептом фантастичної легкої закуски. — Найголовніше — використовувати дуже свіжі яйця, щоб легко відокремився білок від жовтка.

У посуд насипаємо панірувальні сухарі, потім кладемо жовток, зверху покриваємо панірувальними сухарями. Поміщаємо в морозилку на 2−3 години. Обсмажуємо в гарячій олії. Викладаємо на паперовий рушник, щоб пішла зайва олія.

Кладемо смажений жовток на скибочку свіжого батона, покриту м'яким сиром. Додаємо смажений бекон. Можна додати авокадо. Прикрашаємо зеленню.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова розповідала про неймовірно смачну страву з брюссельської капусти для тих, хто не хоче набрати зайву вагу.

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Фото Ольги Сметанської

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