Сполучені Штати розробляють план потенційного послаблення санкцій проти росії, оскільки президент Дональд Трамп прагне відновити зв'язки з москвою і зупинити війну в Україні, повідомили люди, знайомі з цим питанням, пише Reuters.

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За словами джерел, санкційні відомства зараз готують пропозиції щодо зняття санкцій з окремих юридичних і фізичних осіб, включаючи деяких російських олігархів.

Документи з пропозиціями часто готуються у робочому порядку чиновниками, які працюють над санкціями, але конкретний запит Білого дому на такий документ в останні дні підкреслює готовність Трампа і його радників послабити російські санкції в рамках потенційної угоди з москвою.

Минулого року кремль описав відносини із США як «нижче нуля» за адміністрації демократа Джо Байдена, який підтримав Україну допомогою та зброєю і наклав жорсткі санкції на росію, щоб покарати її за вторгнення у 2022 році.

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Але Трамп, який пообіцяв швидке завершення війни, швидко змінив політику США і розпочав переговори з москвою, почавши з телефонного дзвінка президенту путіну 12 лютого, за яким послідували зустрічі між американськими та російськими посадовцями в Саудівській Аравії та Туреччині.

У січні Трамп погрожував посилити санкції проти росії, якщо путін не захоче вести переговори про припинення війни в Україні. Але нещодавно представники адміністрації Трампа відкрито визнали можливість послаблення санкцій проти москви.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив в інтерв'ю Bloomberg Television 20 лютого, що росія може отримати економічне полегшення, залежно від того, як вона підійде до переговорів у найближчі тижні. Трамп заявив журналістам 26 лютого, що російські санкції можуть бути послаблені «в якийсь момент».

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Надзвичайний стан накладає санкції на певні активи та осіб, причетних до російської війни. Ці заходи, запроваджені адміністрацією тодішнього президента Барака Обами, діють з березня 2014 року, коли росія анексувала український Крим.

Раніше повідомлялася думка аналітика про плани США щодо України у найближчі тижні.

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