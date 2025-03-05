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Соус із зеленню та горішками кеш'ю: смачно, як у ресторані

21:59 5 березня 2025
Соус із зелені

Весна асоціюється із зеленню. Її дедалі більше з'являється у природі та на столі. Весняна зелень особливо смачна. Використовуйте її для приготування різних страв. Чудова ідея — готувати соуси на основі зелені. Її можна поєднувати з різноманітними інгредієнтами. Цікаве тріо — свіжа рукола та петрушка з горішками кеш'ю.

Рецептом такого соусу поділилася кулінарка Елла Іванова, яка любить експериментувати на кухні з продуктами.

— Приготуємо смачний та ароматний зелений соус із горішками кеш'ю, — каже Елла Іванова. — Його можна подавати до м'яса, тостів та інших страв. Такий соус багатий на вітаміни, що дуже важливо для здоров'я. Готуйте із задоволенням! Пробуйте те, що готуєте неодноразово, доводячи смак до досконалості.

Соус з руколи та петрушки з горішками кеш'ю

50 г руколи

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50 г петрушки

Горішки кеш'ю — до смаку (на ніч замочити у воді)

Цедра апельсину

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Сіль та цукор

1 чайна ложка винного оцту

Перчик чилі

2 столові ложки олії

Усі інгредієнти з'єднати та пропустити через блендер.

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І смачного!

Раніше Елла Іванова порадила приготувати оригінальну страву — смажений жовток у сухарях.

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Фото Елли Іванової

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