Туреччина, яка готова стати посередником у мирних переговорах москви та Києва, може направити війська в Україну в рамках миротворчої місії. Про це повідомило джерело в міністерстві оборони Туреччини.

ВІДЕО ДНЯ

«Питання участі в місії буде розглянуто, якщо це буде визнано необхідним для встановлення регіональної стабільності та миру і буде оцінено усіма відповідними сторонами», — повідомило видання Telegraph.

Існували припущення про те, хто міг би бути залученим до так званої «коаліції охочих», яку ініціював прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Він оголосив, що ініціативу очолить Велика Британія та Франція.

Зазначимо, що Туреччина має другу за чисельністю армію в НАТО. Говорячи анонімно, джерело повідомило, що дискусії щодо турецького розгортання в Україні тривають і поки без конкретних рішень.

РЕКЛАМА

Якщо Туреччина розгортатиме війська, джерело підкреслило, що спочатку має бути оголошено припинення вогню між Україною та росією. Натомість початкове розгортання має залучати небойові підрозділи для моніторингу припинення вогню.

Тим часом країни Європи починають суттєво збільшувати витрати на оборону. Франція погодиться розмістити свою ядерну зброю на території країн-партнерів, щоб замістити американську.

РЕКЛАМА

59

Читайте нас у Facebook