Пиріжки з горохом: чудово підходять до посту

Ніжне тоненьке тісто і багато начинки. Такі пиріжки дуже часто готували в дитячому садочку, школі. Але зроблені вдома смачніші, бо начинки завжди додаємо щедро, від душі. А ще пиріжки можна готувати в піст, бо горохова начинка дуже поживна, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт печива з грушами та яблуками на олії.



ВІДЕО ДНЯ

Для заварної частини: 1 ст. л. цукру,

1 ч. л. солі,

3 ст. л. олії,

3 ст. л. борошна,

250 мл кип'ятку Основна частина: 250 мл теплої води,

1 ч. л. сухих дріжджів,

4 ст. борошна,

1 ст. л. олії Начинка: РЕКЛАМА 2 ст. сухого гороху,

5 — 6 ст. води,

сіль,

суміш мелених перців за смаком,

2 цибулини

Приготування:

Варто починати з начинки, щоб вона встигла охолонути. Готуємо горох до готовності. Обов'язково без кришки, знімаючи пінку. Якщо горох не готовий, можна додати ще водички і довести до готовності. Солити завжди треба в самому кінці — головне правило. Якщо посолити спочатку, горох буде варитися набагато довше. В готове горохове пюре додайте суміш перців, смажену цибулю. При потребі подрібніть товкушкою.

РЕКЛАМА

Для тіста — змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого. Окремо змішайте в воді сухі дріжджі. До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин. Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, округліть, залиште на 10 хвилин. Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні — стіл та руки в олії, ніякого борошна. Смажте в олії. Через те, що тісто заварюється кип'ятком, такі пиріжечки м'які та ніжні, навіть на наступний день.

Нагадаємо рецепт салату з кабачками.

РЕКЛАМА

27

Читайте нас у Facebook