Пиріжки з горохом: чудово підходять до посту
Ніжне тоненьке тісто і багато начинки. Такі пиріжки дуже часто готували в дитячому садочку, школі. Але зроблені вдома смачніші, бо начинки завжди додаємо щедро, від душі. А ще пиріжки можна готувати в піст, бо горохова начинка дуже поживна, ділиться фудблогерка Марина Гармаш, яка раніше давала рецепт печива з грушами та яблуками на олії.
Для заварної частини:
- 1 ст. л. цукру,
- 1 ч. л. солі,
- 3 ст. л. олії,
- 3 ст. л. борошна,
- 250 мл кип'ятку
Основна частина:
- 250 мл теплої води,
- 1 ч. л. сухих дріжджів,
- 4 ст. борошна,
- 1 ст. л. олії
Начинка:
- 2 ст. сухого гороху,
- 5 — 6 ст. води,
- сіль,
- суміш мелених перців за смаком,
- 2 цибулини
Приготування:
Варто починати з начинки, щоб вона встигла охолонути. Готуємо горох до готовності. Обов'язково без кришки, знімаючи пінку. Якщо горох не готовий, можна додати ще водички і довести до готовності. Солити завжди треба в самому кінці — головне правило. Якщо посолити спочатку, горох буде варитися набагато довше. В готове горохове пюре додайте суміш перців, смажену цибулю. При потребі подрібніть товкушкою.
Для тіста — змішайте цукор, сіль, олію, борошно, залийте кип'ятком. Добре перемішайте заварну масу, дайте охолонути до теплого. Окремо змішайте в воді сухі дріжджі. До теплої заварної маси додайте борошно, воду з дріжджами. Замісіть тісто, в кінці замісу додайте олію. Накрийте тісто рушником, дайте піднятися 20 — 30 хвилин. Поділіть тісто на 25 — 30 шматочків, округліть, залиште на 10 хвилин. Сформуйте пиріжки з начинкою. При формуванні — стіл та руки в олії, ніякого борошна. Смажте в олії. Через те, що тісто заварюється кип'ятком, такі пиріжечки м'які та ніжні, навіть на наступний день.
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