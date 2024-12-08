«Божевільний пиріг»: ідеальна випічка до посту

Смаколики традиційної американської випічки, як наприклад шоколадний брауні чи пиріг зі сливами, впевнено завойовують світ. Це теж відомий рецепт американської кухні. Згідно з легендою, «Божевільний пиріг» був придуманий за часів великої депресії в 30-х роках минулого століття. Це пісний варіант його приготування, без яєць, сметани, молока, вершкового масла або кефіру. Але до того ж дуже смачний. У міру солодкий, вологий бісквіт готується без застосування міксера. Корж з легкістю можна заморозити, обгорнувши в кілька шарів харчової плівки. Якщо розрізати на 2−3 коржі і перемазати кремом, у вас вийде чудовий торт, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Інгредієнти: 300 мл води кімнатної температури,

250 г цукру,

1 ч. л. ванільного цукру,

дрібка солі,

35 г какао-порошку,

100 — 105 мл рослинної олії (без запаху),

300 г борошна,

3 ч. л. розпушувача Шоколадна помадка: 1 ст. л. какао-порошку,

1, 5 ст. л. цукру,

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю,

1 ст. л. рослинної олії (без запаху),

150 мл води

Приготування:

Для тіста змішайте всі сухі інгредієнти (борошно, розпушувач, какао-порошок, цукор, ванільний цукор, сіль). Додайте воду і рослинну олію. Як рідину можна використовувати сік, чай, каву.

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Форму змастіть рослинною олією або використовуйте пергамент. Випікайте пиріг при температурі 180 градусів близько 40 — 45 хвилин. Дайте трохи охолонути, потім переверніть пиріг на тарілку або тацю.

Для шоколадної помадки змішайте всі сухі інгредієнти, додайте рослинну олію і воду. Перемішайте до однорідності. Готуйте на повільному вогні помішуючи до загущення. Остудіть.

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Покрийте помадкою холодний пиріг. Прикрасьте за бажанням.

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