Не макіяж: дерматолог розповіла, що найбільше шкодить вашій шкірі

Повсякденний макіяж — для когось це пристрасть і задоволення. Для інших — спосіб приховати недоліки та підкреслити переваги. Є також група людей, які асоціюють макіяж з появою проблемної шкіри, пише видання Uroda.

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Багато хто вважає, що тональний крем, пудра, консилер, основа під макіяж та інша косметика, нанесена на шкіру, може зіпсувати колір обличчя. Це один із популярних міфів, йдеться у статті.

«У наш час косметика для макіяжу має все кращий склад. Це пов'язано як з більшою обізнаністю про вплив окремих інгредієнтів на стан шкіри, так і зі зростальною обізнаністю користувачів. Їхній вибір вказує на напрямок, якого повинні дотримуватися косметичні компанії. Все більше людей обирають продукти, які є ніжними для шкіри та безпечними для навколишнього середовища. Багато косметичних засобів містять такі ж зволожувальні та живильні компоненти, як і засоби для догляду за обличчям», — пишуть автори публікації.

Деякі кольорові косметичні засоби також містять додаткові інгредієнти, які допомагають захистити шкіру, зокрема: від шкідливого сонячного випромінювання. Звичайно, не будемо забувати про професійний захист і не станемо покладати всі надії на косметику. Однак, що важливо, макіяж також може захистити від забруднення повітря, що є великою проблемою, особливо у великих містах.

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На думку дерматологів, повсякденний макіяж дійсно може сприяти появі прищів і недоліків шкіри. Однак при цьому експерти наголошують, що винні в цьому не самі засоби для макіяжу. Проблема полягає в іншому, а саме в наших щоденних звичках догляду за шкірою.

Дерматолог з Польщі доктор Зої Індіго зазначила, що надто тривале використання одних і тих самих продуктів або інструментів для макіяжу може стати розсадником бактерій. Особливо це стосується елементів макіяжу очей.

Інша помилка, яку вона вказала користувачам макіяжу, полягає в тому, що коли вони мають недоліки шкіри, вони прикривають їх додатковим шаром макіяжу замість того, щоб дати шкірі дихати. Результатом може бути посилення подразнення та висипань, і навіть постійних рубців.

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Багато речей у вашій косметичці небезпечні. Використання брудних інструментів може перенести бактерії назад на шкіру, що призведе до подразнення, закорковування пор і навіть інфекції. Пензлі та губки слід чистити регулярно, принаймні раз на тиждень, оскільки вони збирають залишки макіяжу, мертві клітини шкіри, бактерії та шкірне сало. За словами дерматолога, не знімати макіяж на ніч також дуже шкодить шкірі. Ніч — це час, коли шкіра може відпочити та відновитися, але під шаром макіяжу це неможливо і не відбувається належним чином.

Спання з макіяжем в ліжку блокує ці природні процеси, що призводить до накопичення мертвих клітин шкіри, які інакше відлущувалися б.

Лише видаливши макіяж, ми можемо дозволити нашій шкірі відпочити, відновитися та живитися. Отже, запорука здоров’я шкіри — це не відсутність макіяжу, а належне очищення шкіри.

Будьте обережні в періоди фізичних навантажень, що викликають пітливість. Крім того, під час тривалих перельотів сухе рециркуляційне повітря може зневоднювати вашу шкіру, через що макіяж частіше осідає в порах і зморшках. А в надзвичайно спекотних, вологих або холодних і вітряних умовах неякісний макіяж може порушити природний бар’єр шкіри. Важливо використовувати засоби, які запобігають висиханню шкіри та пом’якшують вплив навколишнього середовища на колір обличчя, і ніколи не забувати очищати шкіру ввечері.

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