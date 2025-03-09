США все ще діляться з Україною розвідданими, які можуть допомогти її військам захищатися, але «згорнули» обмін будь-якими розвідданими, які українські сили могли б використати для наступу на російські позиції. Про це розповіли чиновники міністерства оборони США.

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Як повідомляє CNN, США не хочуть, щоб їх сприймали як активну допомогу Україні в завдаванні ударів по росії, тому постачання військової допомоги було призупинене на початку березня, заявили чиновники.

Але США також не збираються приховувати інформацію, яка може допомогти Україні захистити себе, заявили вони. Супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска Starlink, головна супутникова система, на яку українці покладаються для спілкування на полі бою, досі активний, повідомили чиновники. Хоча погрози відключити Starlink звучали не раз.

CNN раніше повідомляв, що адміністрація Трампа наказала частково припинити розвіддані, якими США діляться з Україною, щоб допомогти країні боротися з росією.

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Радник з питань національної безпеки Майк Волц і директор ЦРУ Джон Реткліфф зазначили, що пауза може бути недовгою, якщо президент Трамп буде задоволений тим, що Україна робить кроки до переговорів щодо припинення війни.

Раніше експерти оцінили наслідки рішення Трампа про скорочення військової допомоги Україні.

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