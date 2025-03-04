Це спричинить хаос: сенатор-республіканець про наслідки відставки Зеленського

Сенатор Джеймс Ленкфорд розкритикував заклики республіканців до президента України Володимира Зеленського піти у відставку, які були викликані гарячою суперечкою в Овальному кабінеті між Зеленським, президентом Дональдом Трампом і віце-президентом Джей-Ді Венсом, пише Politico.

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«Я не згоден. Я не зацікавлений у закликах до відставки інших світових лідерів, — заявив Ленкфорд на програмі „Зустріч з пресою“ на телеканалі NBC. — Відверто кажучи, я думаю, що зараз це спричинило б хаос в Україні — намагання знайти того, хто є переговірником, щоб вирішити проблему мирним шляхом».

Зауваження Ленкфорда суперечать заявам, зробленим спікером Майком Джонсоном. Останній заявив, що Зеленський «або повинен схаменутися і повернутися за стіл переговорів з вдячністю, або хтось інший повинен очолити країну, щоб зробити це». Ці слова пролунали через два дні після сварки між Зеленським, Трампом і Венсом перед камерами.

Трамп і Венс звинуватили Зеленського в тому, що він не вдячний за допомогу США у спробах домовитися про припинення війни між росією та Україною, і навіть пішли далі, заявивши, що Зеленський не хоче погоджуватися на припинення вогню.

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Джеймс Ленкфорд — давній прихильник України — став останнім республіканцем, який виступив на захист Зеленського, що свідчить про значні розбіжності з цього питання всередині партії.

На запитання ведучої Крістен Велкер, чи є у нього побоювання, що США відвернуться від України, Ленкфорд відповів «ні» і засудив поведінку путіна.

«Ні, ми не відвертаємося від України і не повинні, — сказав він. — путін — кровожерливий кадебіст, який вбиває своїх політичних ворогів і є там диктатором».

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Раніше повідомлялося, що Трамп призупинив військову допомогу Україні. За словами високопоставленого чиновника з Міністерства оборони, це буде доти, доки Трамп не визначить, що лідери України продемонструють сумлінну прихильність до миру.

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