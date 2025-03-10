Дуже бюджетний делікатес: просто та смачно

У кулінарному світі дедалі популярнішою стає тенденція використовувати овочі максимально. Приміром, не тільки листя петрушки, а й стебла, а також корінь. Не тільки редиску, а й її бадилля. Не тільки філе цитрусових, а й шкірку. У багатьох раніше широко не використовуваних частинах досить багато корисних речовин. Крім того, такий підхід досить бюджетний, що для багатьох людей теж важливо. Готуйте із задоволенням, експериментуйте на кухні та відкривайте для себе нові смаки. Можливо, деякі з них стануть вашими улюбленими. Пригощаючи рідних і близьких, цікавтеся їхньою думкою. Це дозволить вам доводити смак страв до досконалості.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом незвичайної страви, втіливши новий тренд у кулінарії.

- Приготуємо смачну закуску з незвичайного інгредієнта, — каже Елла Іванова. — Використовуємо качан броколі. Очищаємо його та натираємо на тертці. Додаємо 200 грамів м'якого сирка, йогурту чи сметани, а також улюблені ваші спеції. Обов'язково — сіль і перець. Я додала також олію із зеленню.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт мексиканського супчика від стоматолога з Тернополя.

Фото з альбому Елли Іванової

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