Меган у головній ролі, а принц Гаррі на задньому плані: що відбувається між Сассексами

Netflix показав довгоочікуваний серіал Меган Маркл «З любов’ю, Меган». Попри те, що Меган є головною героїнею, роль принца Гаррі була цікавою та дискусійною темою. Його підтримка та участь у проєкті не залишаються непоміченими, породжуючи припущення про їхні стосунки та плани на майбутнє.

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Меган Маркл, яка останні роки уникала уваги, вирішила повернутися. Серіал Netflix є лише одним з кількох проєктів, які вона відновила. Зокрема, герцогиня Сассекська перезапустила власний бренд під назвою As Ever. Крім того, її акаунт в інстаграмі став набагато активнішим, демонструючи подробиці її сімейного життя та роботи, пише e-noticies.cat.

Хоча Меган Маркл є головною героїнею серіалу, принц Гаррі грає важливу роль за кадром. Протягом усієї постановки він був присутній і навіть з'являвся в деяких епізодах. Гаррі підтримує Меган, але залишається на задньому плані, що також видно по їхніх соціальних мережах.

У герцога Сассекського немає власного акаунта в інстаграмі, але він з'являється в дописах дружини. Яскравим прикладом цього є фотографія, якою Меган Маркл поділилася на День святого Валентина, демонструючи свою підтримку та прихильність до нього. Вона також висловила гордість за роботу Гаррі, пов’язану з «Іграми Нескорених».

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Хоча подружжя показує єдність, британська преса продовжує спекулювати на стосунках Меган Маркл і принца Гаррі. Нещодавно The List згадав, що Гаррі, можливо, захоче повернутися до Сполученого Королівства, а Меган може не погодитися. Крім того, було зазначено, що багатьма їхніми проєктами керує їхній інтерес до грошей.

Дехто припускає бажання пари отримувати прибуток від стосунків з британською королівською родиною. Сассекси не відповіли прямо на цю критику. Фактично вони продовжують представляти себе як одиницю через свої серіали, а Гаррі підтримує Меган, не перебуваючи в центрі уваги.

Серіал Netflix і видима підтримка Меган Маркл з боку принца Гаррі показують, що пара рухається вперед, хоча питання щодо їхнього майбутнього залишаються.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як принц Гаррі похвалив Меган Маркл.

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