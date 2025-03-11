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Паста з м'ясом — легке приготування та вражаючий результат: цей рецепт точно стане вашим улюбленим

12:46 11 березня 2025
Рецепт пасти від Ольги Рябенко. Фото&nbsp;— скріншот

Учасниця суперфіналу кулінарного шоу «МастерШеф» Ольга Рябенко, яка раніше поділилася рецептом ніжного паштета з курячої печінки, порадила страву, яка підійде для ситної вечері або обіду — пасту з м'ясом.

«Страва точно сподобається всій сім’ї. Готується легко, а результат вражає», — пише кулінарка на своїй сторінці у соцмережах.

Інгридієнти:

  • Паста — 200 г;
  • Куряче філе — 2 шт;
  • Броколі (невелика) — 1 шт;
  • Сир твердий (чедер) — 250 г;
  • Сир (моцарела) — 100 г;
  • Цибуля — 1 шт;
  • Часник — 2 зубчика;
  • Борошно — 2 ст. л;
  • Вершки або молоко — 500 мл;
  • Паприка — 1 ч. л;
  • Сіль, перець — за смаком;
  • Сушена петрушка — 1 ч. л;
  • Приправа для курки — 1 ч. л;
  • Мускатний горіх — ½ ч.л.

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Приготування:

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  • Зварити пасту, зменшивши час приготування на 5 хвилин, а за дві хвилини до завершення додати нарізану броколі. Злити воду та промити холодною водою.
  • Мʼясо нарізати кубиками, додати спеції та залишити помаринуватися на 10 хвилин, а потім обсмажити на пательні 4 хвилини.
  • В пательню, де смажилось мʼясо, покласти подрібнені цибулю та часник, смажити до прозорості, а потім додати борошно. Влити вершки або молоко, додати сири та перемішати.
  • В соус викласти пасту з броколі та мʼясо, перемішати та викласти в форму для запікання.
  • Посипати сиром що залишився та запікати 10 хвилин при температурі 200 градусів.

Про те, як приготувати смачну пасту по-італійськи з сиром та беконом, читайте на нашому сайті.

Фото — скріншот

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