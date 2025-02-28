Вегетаріанська паста карбонара: ви ще такого не куштували

Вегетаріанська паста карбонара - це смачна варіація класичного італійського рецепту, ідеальна для тих, хто хоче насолодитися ситною та пікантною їжею без м’яса. Цей рецепт зберігає кремову, ароматну сутність традиційної карбонари, пропонуючи при цьому легший і здоровіший варіант, пише кулінарний сайт retete.

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Інгредієнти: 300 г пасти (спагетті, фетучіні або лінгвіні)

2 столові ложки оливкової олії

200 г грибів (печериць або суміші), нарізаних пластинками

1 маленька цибулина, дрібно нарізана

2−3 зубчики часнику, дрібно нарізаного

3 яйця

100 г тертого пармезану (або іншого сорту твердого сиру)

100 мл кулінарних вершків (за бажанням, для більш кремової текстури)

Сіль і перець за смаком

Свіжонарізана петрушка для прикраси

Спосіб приготування:

Відваріть макарони у великій каструлі з підсоленою водою згідно з інструкціями на упаковці до стану «al dente». Залиште приблизно 100 мл води від варіння пасти, потім добре злийте.

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Поки макарони варяться, розігрійте оливкову олію у великій сковороді на середньому вогні. Додайте нарізані гриби і пасеруйте 5−7 хвилин до золотистого кольору і злегка хрусткої скоринки. Додайте подрібнену цибулю і часник і готуйте разом ще 2−3 хвилини, поки цибуля не стане прозорою, а часник не віддасть свій аромат.

У великій мисці збийте яйця з тертим пармезаном і вершками (якщо використовуються). Посоліть і поперчіть за смаком. Соус потрібно добре перемішати, щоб він рівномірно поєднався з гарячою пастою. Якщо соус здається надто густим, додайте трохи води від приготування пасти, щоб відрегулювати консистенцію

Додайте зварені та відціджені макарони на сковороду з грибами та цибулею. Зменшіть вогонь до мінімуму та добре перемішайте, щоб інгредієнти з’єдналися. Вилийте яйця та соус з пармезану на макарони, швидко та постійно помішуючи, щоб покрити всі макарони. Тепло пасти м’яко приготує яйця, утворюючи вершковий соус.

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Коли макарони добре покриються соусом і придбають кремову консистенцію, вимкніть вогонь. Спробуйте на смак і приправте сіллю та перцем, якщо необхідно. Подавайте вегетаріанську пасту карбонара гарячою, прикрасивши її свіжо нарізаною петрушкою та, за бажання, тертим пармезаном. Цю страву можна подавати на обід або вечерю, додавши до нього ніжний зелений салат.

Нагадаємо рецепт зеленої пасти.

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