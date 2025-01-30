Лише 3 інгредієнти, і ви отримаєте смачну пасту на вечерю: ця італійська страва підкорює серця з першого шматочка

Для приготування цього італійського делікатесу вам знадобляться лише три інгредієнти: спагеті, сир та бекон. Секрет соусу — незвичайна добавка: вода від варіння пасти. Будьте обережні, щоб не переборщити з сіллю. Порада: не нагрівайте сирний соус на занадто сильному вогні, оскільки це може призвести до згортання сиру. Сковороду краще зняти з вогню і, інтенсивно помішуючи, додати сир, пише кулінарний сайт smaki.

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Інгредієнти: 320 г спагеті

100 г копченого бекону

60 г сиру «пекоріно романо» (або «пармезан»)

сіль і свіжозмелений чорний перець за смаком

Спосіб приготування:

У великій каструлі доведіть до кипіння підсолену воду. Додати макарони в киплячу воду і варити al dente відповідно до інструкцій на упаковці. Натріть сир і наріжте бекон тонкою соломкою або кубиками.

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На великій холодній пательні нагрійте бекон на середньому вогні, доки він не стане хрустким і не розтопиться жир, приблизно 5−7 хвилин. Не додавайте олію. Після обсмажування зніміть сковороду з вогню.

Додайте макарони в сковороду з беконом і поставте на слабкий вогонь. Додайте кілька столових ложок води від приготування пасти, щоб створити вершковий соус.

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Зніміть сковороду з вогню і додайте сир, залишивши трохи для посипання готової страви. Енергійно перемішайте, додаючи ще води, якщо потрібно, щоб отримати однорідний соус. Нарешті приправити свіжозмеленим перцем за смаком. Перед подачею посипати пасту сиром, що залишився, і трохи поперчити.

Нагадаємо рецепт пасти з мідіями від Євгена Клопотенко.

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