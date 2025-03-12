Вони завжди поруч: Дженніфер Лопес вшанувала важливих для себе жінок

Нещодавно Дженніфер Лопес, яка розповіла про нові романтичні стосунки, подякувала всім сильним жінкам у своєму житті, які виявляли їй непохитну підтримку у важкі часи. 8 березня в Instagram зірка опублікувала карусель фото, на яких зображені всі стійкі жінки в її житті, пише The News.

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На першому знімку були її мати, Гвадалупе Родрігес, і вона сама, а потім були фотографії її близьких.

У щирому дописі актриса та співачка зазначила: «Це чудові, блискучі та неймовірні жінки, які завжди поруч зі мною. Вони піднімають, тримають мене і підтримують мої мрії, креативність та ідеї з непохитною любов’ю та послідовністю щодня».

Джей Ло додала: «Сьогодні я вшановую вас і всіх стійких жінок, які вирішили підтримати одна одну. З Міжнародним жіночим днем!»

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Пост з'явився після того, як стало відомо, що Джей Ло була розлючена через близькість Бена Аффлека з колишньою дружиною Дженніфер Гарнер.

Раніше повідомлялося, що Дженніфер Лопес зворушливо привітала своїх близнюків з 17-річчям.

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