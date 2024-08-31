Ситний та смачний банош: простий рецепт від відомої кулінарки

Хто хоч раз готував страви з кукурудзяної крупи, знає, що готуються вони швидко. Тому банош — це чудова ідея для тих, хто поспішає. Крім того, страва дуже ситна. І це також плюс. А ще — досить бюджетна, що для багатьох важливо.

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Банош — гуцульська страва, яка нікого не залишить байдужим. Його обов'язково потрібно спробувати у Карпатах. А повернувшись додому, приготувати та ще раз насолодитися смаком.

Рецептом баноша поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Банош — це страва яка готується на основі кукурудзяної крупи, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно та ситно. Готується страва просто та швидко. Їжте банош теплим. Розігріта ця страва — вже не зовсім т. е. По можливості використовуйте домашню сметану та бринзу.

Банош РЕКЛАМА 100 г дрібної кукурудзяної крупи

100 г бекону

50 г бринзи

200 г сметани

200 г вершків

100 г води

З'єднати сметану з вершками та водою, довести до кипіння, додати кукурудзяну крупу та варити до готовності. Додати натерту бринзу та підсмажений на сковороді бекон. За бажання додайте і цибулю.

Смачного!

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Раніше Елла Іванова поділилася рецептом котлет із цвітної капусти, а також огіркових оладок.

Фото з альбому Елли Іванової

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