Котлети з квасолі: пісна страва, яка порадує вас смаком та простотою

Багато українців зараз дотримуються посту і знаходяться у пошуках простих та корисних рецептів. Фудблогерка Світлана Шестак радить звернути увагу на котлети з квасолі. Мінімум складників та часу біля плити — саме те, що потрібно. Нагадаємо також рецепт горохових котлет — м'яких, ніжних всередині та з хрусткою скоринкою.

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Складники: 300 г квасолі

1 морквина

1 цибулина

1 ч. л. солі, перець та інші спеції за смаком

7 ст. л. манки (6 ст. л. та 1 ст. л. для панірування)

2 ст. л. олії для смаження овочів та 3 ст. л. олії для смаження котлет

Приготування:

Процідіть консервовану квасолю. Перебийте її у блендері чи пропустіть через мʼясорубку. Очистите морквину та цибулину. Моркву натріть на дрібну тертку, цибулю наріжте дрібним кубиком. Обсмажте цибулю впродовж 3 хвилин, додайте моркву та смажте їх разом іще 4−5 хвилин.

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Перебийте в блендері моркву та цибулю та змішайте їх із квасолею. Додайте сіль, спеції та манку. Перемішайте. Сформуйте котлети бажаного розміру та обваляйте їх у манці. Розігрійте сковорідку та смажте котлети по 2−3 хвилини з кожного боку до золотавої скоринки.

Нагадаємо рецепт пісного салату з картоплею та оселедцем.

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