Після того, як відома кулінарка розповіла, як приготувати пісні пиріжки з горохом, Telegram-канал «Ідеї для сніданку та вечері» розповів, як готувати горохові котлети.

«З гороху можна варити не тільки ситні супи, існує чимало рецептів на його основі. Наприклад, дуже смачна страва — горохові котлети. Вони готуються з горохового пюре з додаванням яєць, борошна та сметани. Також котлети можна зробити ароматнішим і соковитішим, додавши обсмажену в олії цибулю. Горохові котлети виходять рум'яними з хрусткою скоринкою зверху, при цьому дуже м'які та ніжні всередині», — йдеться у повідомленні кулінарного ресурсу.

Інгредієнти: — Горох — 200 г

- Цибуля ріпчаста — 1 шт.

- Яйце — 1 шт.

- Борошно — 1,5 ст. л.

- Сметана — 1 ст. л.

- Сіль — за смаком

- Чорний мелений перець — за смаком Спосіб приготування: 1. Горох замочіть на кілька годин у воді (а в ідеалі на всю ніч), після промийте, зливаючи каламутну воду кілька разів.

2. Горох перекиньте в сотейник, залийте водою у подвійному обсязі. Після кипіння зніміть піну на поверхні, зменшіть вогонь до мінімального. Горох варіть до повного випаровування води. У період варіння періодично його помішуйте, щоб він не пригорів, посоліть.

3. Горох повинен розваритися у пюре. Якщо хочете зробити масу ще одноріднішою, перебийте занурювальним блендером. Пюре дайте повністю охолонути.

4. Цибулю очистіть, наріжте невеликими кубиками, обсмажте в олії до легкої золотистості, остудіть.

5. У горохову масу закиньте смажену цибулю.

6. Вбийте яйце, всипте необхідну кількість борошна, додайте сметану, приправте сіллю та перцем.

7. Масу ретельно перемішайте. Якщо вона вийшла дуже рідкою, можна додати ще трохи борошна чи манної крупи.

Раніше «ФАКТИ» писали, як приготувати «Мамині котлети», смачні котлети без хліба та яєць, а також котлети з курячого філе та кабачків.

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